Xbox auf PS5: Warum Entwickler den Schritt feiern, und was das über Microsofts Strategie verrät

Dass Xbox-Studios inzwischen begeistert davon sprechen, ihre Spiele auf der PS5 zu veröffentlichen, wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Doch 2025 ist die Lage eine andere. Die Xbox Series X|S verkauft sich nur schleppend, Game Pass frisst potenzielle Verkaufserlöse, und Microsoft erwartet gleichzeitig deutlich höhere Gewinnmargen. Für viele Teams ist Sonys Plattform deshalb nicht mehr Konkurrenzgebiet, sondern Rettungsanker.

Entwickler profitieren, weil der Game Pass bremst

Der Kern des Problems liegt nicht bei der Hardware, sondern im Geschäftsmodell. Viele Xbox-Titel landen direkt im Game Pass – für Spieler bequem, für Studios aber ein zweischneidiges Schwert. Wenn Millionen Abonnenten den neuen Blockbuster ohne Zusatzkosten spielen, sind die Vollpreiserlöse im eigenen Ökosystem automatisch geringer.

Und gerade AAA-Produktionen mit langen Entwicklungszeiten brauchen genau diese Verkäufe. Kein Studio will seiner Geschäftsführung erklären, dass ein technisch starkes Spiel super bewertet wird, aber mangels klassischer Verkäufe kaum Gewinn abwirft. Auf der PS5 ist das anders: Dort kaufen Spieler weiterhin Vollpreis, vor allem bei großen Marken. Dass Titel wie Gears of War Reloaded oder Forza Horizon 5 auf der PS5 hervorragend performt haben, zeigt den Studios: Hier liegt Geld auf dem Tisch, das Microsofts eigenes Modell ihnen nicht mehr sichert.

Microsofts neue Realität: Mehr Plattform, weniger Ideologie

Die Entscheidung, künftig praktisch alle großen Xbox-Marken auch auf PlayStation zu bringen, wirkt nach außen wie ein radikaler Kurswechsel. Intern ist es eher eine Notwendigkeit. Microsoft hat mit Bethesda und Activision zwei riesige Publisher geschluckt, und damit Schultern voller Erwartungen. Wenn die Xbox-Hardware nicht trägt und Game Pass die Verkaufslogik aufweicht, bleibt nur der Weg dorthin, wo Umsatz entsteht: auf der PS5.

Spannend ist, wie offen Studios inzwischen darüber in Podcasts sprechen. Die Halo-Macher haben selbst betont, dass die Zukunft der Serie auf der PlayStation liegt. Das ist mehr als eine Randnotiz, das ist ein strategisches Bekenntnis.

Als Spieler profitieren wir. Mehr Auswahl, weniger Plattformgrenzen, bessere Verkaufsbedingungen für Studios. Aus Xbox-Sicht ist das aber weniger Triumph als Einsicht. Wer Blockbuster finanziert, muss sie auch verkaufen können. Und dafür ist die PS5 heute schlicht die stärkste Plattform.