Xbox auf wackeligen Füßen – Ex-Manager rechnet öffentlich mit der Marke ab

Xbox wirkt aktuell wie ein Unternehmen, das sich selbst nicht mehr versteht. Preissteigerungen, verwirrende Botschaften und die neue „This is an Xbox“-Kampagne haben die Marke in ein zwiespältiges Licht gerückt. Selbst Mike Ybarra, ehemaliger Microsoft- und Blizzard-Boss, der lange Zeit an der Spitze solcher Entscheidungen stand, blickt inzwischen ratlos von außen zu.

Mike Ybarra meldet sich zu Wort

Über das Wochenende twitterte Ybarra ausführlich zu seinem Eindruck der aktuellen Xbox-Strategie. Anlass war die Diskussion um den ROG Xbox Ally X, der neue Xbox-PC-Handheld, der Windows nutzt. Laut Ybarra sollte die Xbox-Software klar abgetrennt und direkt zugänglich sein, das tut sie bisher nicht.

Er verteidigt Xbox in einem Punkt: Gute Spiele machen und Steam einbeziehen sei eine solide Strategie. Doch gleichzeitig kritisiert er die Hardware-Fixierung des Unternehmens: „Nur ein Idiot würde weiterhin Konsolen herstellen, wenn alle Spiele ohnehin auch auf anderen Plattformen laufen“, schreibt Ybarra deutlich.

Marketing-Desaster statt klarer Linie

Ybarras größte Kritik richtet sich auf die „This is an Xbox“-Kampagne. Sie vermittelt das Gefühl, Xbox wisse selbst nicht, wofür es steht. Während der Konzern einerseits seine Spiele breit verfügbar macht, behauptet er andererseits, fest an der Konsolen-Hardware festzuhalten. Dieses Hin und Her sorgt für Verwirrung – bei Spielern, Investoren und sogar bei ehemaligen Führungskräften.

Die Liste der echten Xbox-Exklusivtitel ist mittlerweile überschaubar. Halo bleibt das Flaggschiff, aber Gerüchte um ein baldiges Debüt von Master Chief auf anderen Plattformen deuten auf eine Erosion der Exklusivität hin. Für Ybarra ein klares Signal. Wer sich auf Hardware versteift, riskiert den Anschluss, wenn die Software zunehmend plattformübergreifend wird.

Verlorenes Vertrauen und unklare Zukunft

Xbox scheint aktuell „die Mitte zu fahren“: Spiele auf anderen Plattformen veröffentlichen, ohne die Richtung klar zu kommunizieren. Ybarra wirkt dabei wie jemand, der nach den internen Umbrüchen besonders kritisch geworden ist – verständlich, wenn man bedenkt, dass er selbst von den Massenentlassungen betroffen war. Sein Fazit: Die Marke leidet unter unklarer Strategie, und das Vertrauen der Community ist gefährdet.

Xbox hat inhaltlich nach wie vor Potenzial, aber Marketing und Messaging schwächen die Marke massiv. Solange Microsoft nicht klar sagt, wofür Xbox steht – Hardware, Software oder beides – bleibt das Vertrauen brüchig.