Xbox bekommt Discord-Voicechat zuerst, obwohl Sony an Social-Plattform beteiligt ist

Prominentestes Beispiel ist nach wie vor das fehlende 3D Audio für Soundbars und Heimkinosysteme, das man schon zur ursprünglichen Ankündigung der PS5 in Aussicht gestellt hat. Das ist nun über zwei Jahre her. Der Kritikpunkt der fehlenden Kommunikation seitens Sony wird damit zudem einmal mehr untermauert, die sich seit Monaten nicht mehr über die Discord-Pläne geäußert haben.

Es ist in der Tat schon etwas merkwürdig, wie Sony hier von Microsoft in gewisser Weise bloßgestellt wird. Discord ist dabei nicht die einzige Baustelle der PS5, die Sony groß angekündigt und bislang nicht umgesetzt hat.

Etwas peinlich für Sony ist derzeit die Ankündigung, dass die Xbox den Voicechat als Kern-Feature von Discord an erste Insider-User und schon bald an alle ausrollt. Dabei hatte Sony vor gut einem Jahr eine Minderheitsbeteiligung an Discord erworben und große Pläne damit verkündet.

