Xbox bekommt eigenen DualSense Controller, Details zum Sebile-Project

Microsoft plant offenbar die nächste große Offensive im Controller-Krieg – und nimmt dabei ganz offen Anleihen bei Sonys gefeiertem DualSense-Controller. Wie der bekannte Xbox-Leaker eXtas1s enthüllt, werkelt das Unternehmen an gleich drei neuen Controller-Designs, die unter den Codenamen „Xbox Elite 3“, „Controller 2“ und „Project Sebile“ geführt werden. Alle drei Modelle sollen nicht weniger als ein umfassendes Upgrade der bisherigen Xbox-Peripherie darstellen – und könnten die Art, wie wir auf der Xbox spielen, drastisch verändern.

Xbox Elite 3, Controller 2 und Sebile

Besonders ins Auge fällt dabei der Xbox Elite Controller 3. Er soll nicht nur die Elite-Serie fortsetzen, sondern Spielern ein noch intensiveres Feedback bieten: Einstellbare Trigger mit integriertem haptischem Widerstand sollen dafür sorgen, dass man jede virtuelle Schussabgabe und jeden Drift auf der Strecke real spüren kann. Ein Schritt, der klar Richtung Immersion geht – etwas, das PlayStation-Spieler mit dem DualSense bereits schätzen gelernt haben.

Der sogenannte „Controller 2“ wiederum setzt auf technische Raffinesse: Eine LED-Statusleiste direkt am Controller, eine optimierte Bluetooth-Verbindung sowie die Möglichkeit, direkt mit xCloud zu kommunizieren, um Latenzen zu minimieren. Gerade in Zeiten, in denen Cloud-Gaming immer populärer wird, könnte dieser Controller das mobile Spielgefühl deutlich verbessern.

Microsoft holt mit dem Sebile-Controller zum Gegenschlag aus

Project Sebile: Xboxs Antwort auf Sonys DualSense?

Am spannendsten wirkt jedoch Project Sebile. Der Controller unter diesem Codenamen verspricht ein Rundum-sorglos-Paket in Sachen Haptik: Volles haptisches Feedback, zusätzliche Vibrationsfunktionen zur Diagnose von Problemen wie Verbindungsabbrüchen oder Input-Lags und eine eigene Taste, um blitzschnell zwischen Bluetooth und Cloud-Optionen zu wechseln. Ein Controller, der nicht nur auf Eingaben reagiert, sondern sogar aktiv mit dem Spieler kommuniziert – eine echte Evolution.

Natürlich bleibt abzuwarten, wie viel von diesen Leaks am Ende Realität wird. Microsoft könnte die Pläne jederzeit ändern, Designs zusammenlegen oder einzelne Features verwerfen. Doch wenn selbst nur die Hälfte dieser Innovationen umgesetzt wird, dürfen sich Xbox-Spieler auf ein aufregendes Controller-Zeitalter freuen. Die Konkurrenz mit Sony würde damit in eine neue, greifbare Runde gehen – und diesmal könnte Xbox ordentlich am DualSense rütteln.

Spannend und vor allem ein direkter Angriff auf DualSense wäre es, wenn der Xbox-Controller als Third-Party-Zubehör an der PS5 verwendet werden könnte. Technisch spricht nichts dagegen, abgesehen von den üblichen Einschränkungen, die Sony in seine Systeme einbaut, um seine Marktposition zu verteidigen.