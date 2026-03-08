Xbox bleibt auf Multiplattform-Kurs – Keine Rückkehr zu Exklusivtiteln, sagt ein Insider

Entgegen jüngster Spekulationen und vager Aussagen der neuen Xbox-Führung unter Asha Sharma verdichten sich die Hinweise, dass Microsoft die Strategie der Plattform-Exklusivität endgültig begraben hat. Ein bekannter Insider widerspricht nun Hoffnungen auf eine Kehrtwende.

Insider: „Exklusivtitel kommen absolut nicht zurück“

Während die neue Microsoft Gaming CEO Asha Sharma kürzlich auf Social Media mit einem knappen „Hear you“ auf Fan-Forderungen nach Exklusivität reagierte, zeichnet der renommierte Insider „SneakersSO“ ein anderes Bild. In einer aktuellen Diskussion auf NeoGAF zur Zukunft der Marke stellte er klar: Eine Rückkehr zu exklusiven Titeln wird es nicht geben.

Diese Aussage steht im direkten Kontrast zu den Interpretationen der Community, die Sharmas Post als Signal für eine strategische Neuausrichtung werteten. Der Insider bleibt jedoch bei seiner harten Einschätzung, dass die Ära der Hardware-Exklusivität für Xbox beendet ist, die unter Phil Spencer erst möglich wurde.

Wirtschaftliche Zwänge hebeln Tradition aus

Die Entscheidung gegen die Exklusivität ist keine ideologische, sondern eine rein rechnerische. Microsoft hat die ehemals strikten Grenzen bereits weitflächig eingerissen. Mit Gears of War Reloaded und Forza Horizon 5 sind zwei der drei wichtigsten Markenpfeiler bereits auf der PlayStation präsent. Der dritte Pfeiler, Halo, folgt mit dem Remake Halo: Campaign Evolved.

Der finanzielle Erfolg gibt diesem Kurs recht: Allein der Port von Forza Horizon 5 auf die Konkurrenzplattform generierte laut Schätzungen von Alinea Analytics rund 300 Millionen US-Dollar Umsatz bei fünf Millionen verkauften Einheiten. Angesichts dieser Deckungsbeiträge gilt es intern als unwahrscheinlich, dass Microsoft auf diese Einnahmequellen verzichtet, um die eigene Hardware künstlich zu schützen.

Project Helix: Hardware als offenes System

Die Ankündigung der nächsten Hardware-Generation unter dem Codenamen Project Helix unterstreicht diesen Wandel. Das System ist darauf ausgelegt, PC-Bibliotheken nativ abzuspielen. Damit positioniert Microsoft die Konsole eher als dedizierten Gaming-PC im Wohnzimmer-Format denn als geschlossenes Ökosystem. Die Hardware dient künftig als Zugangspunkt zum Game Pass und der eigenen Software, die parallel auf so vielen Plattformen wie möglich vermarktet wird.

Microsoft priorisiert Software-Umsätze und die Reichweite des Game Pass über den Verkauf von Hardware-Exklusivitäten. Die Strategie, Blockbuster wie Fable, Doom oder Avowed direkt oder zeitnah auf PlayStation zu bringen, ist fester Bestandteil dieser Business-Logik. Für die Nutzer heißt das nüchtern: Die Xbox-Hardware wird optional, der Content universal.