Xbox bringt mit Copilot nützliche KI-Helfer in Spiele

Künstliche Intelligenz drängt sich zunehmend in unser digitales Leben – ob wir es wollen oder nicht. Jetzt macht auch Xbox den nächsten Schritt und integriert Microsofts Copilot als KI-Helfer in Spiele. Die Vision: Unterstützung bieten, wo Spieler nicht weiterkommen, und das Spielerlebnis durch personalisierte Empfehlungen und Zusammenfassungen verbessern. Doch nicht jeder ist begeistert.

Fatima Kardar, Corporate Vice President für Gaming-KI bei Xbox, stellte in einem Podcast einige Anwendungsmöglichkeiten vor. In „Minecraft“ könnte Copilot beispielsweise erklären, was man mit Holz anfangen kann. In „Overwatch 2“ soll die KI Charakterempfehlungen geben, die zur Teamzusammensetzung passen. Das klingt praktisch, doch Xbox gibt selbst zu, dass diese Konzepte noch nicht final sind. Der große Knackpunkt bleibt: Wird Copilot wirklich eine Bereicherung oder nur eine weitere KI-Spielerei, die den Spielfluss stört?

Microsoft verspricht, Copilot nicht einfach über die Spieler zu stülpen, sondern auf deren Rückmeldungen zu hören. Die ersten Tests laufen im Xbox Insider-Programm, zunächst auf Mobilgeräten. Doch schon jetzt wird klar: Skepsis überwiegt. Einige Spieler fordern eine einfache Möglichkeit, Copilot zu deaktivieren. Andere ziehen bereits Vergleiche mit Clippy, dem oft verspotteten Office-Assistenten. Ein großes Problem: Viele Gamer haben längst ihre bevorzugten Informationsquellen – sei es Google, Wikis oder YouTube-Tutorials. Wozu also eine Xbox-KI, die vermutlich weniger präzise Antworten liefert?

Copilot for Gaming Soon you’ll be able to turn to it for everything from game setup, to tips for finally beating a tough level, wherever you play on Xbox. There when you need it, out of the way when you don’t. Can’t wait to try it! https://t.co/cxZG7R6cxc pic.twitter.com/21Zg0yob4A