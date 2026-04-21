Xbox-Chefin Asha Sharma sucht den Dialog mit Ex-PlayStation-Boss Shawn Layden

Die neue Xbox-Führung setzt auf externe Expertise, um den strauchelnden Gaming-Kurs von Microsoft neu zu definieren. Asha Sharma reagiert mit einer Einladung zum Gespräch direkt auf die harsche Kritik des ehemaligen PlayStation-Chefs Shawn Layden am aktuellen Zustand der Xbox-Sparte.

Während Sharma als Branchen-Quereinsteigerin die Neuausrichtung von Xbox persönlich vorantreibt, markiert dieser offene Austausch einen ungewöhnlichen Bruch mit der sonst so verschlossenen Kommunikation der großen Konsolen-Hersteller.

Laydens harte Kritik am Game Pass

Der Auslöser für den Austausch war ein Post des Analysten Joost van Dreunen, in dem Layden das aktuelle Geschäftsmodell von Microsoft deutlich kritisierte. Layden, der die PlayStation-Ära von der PS3 bis zum Erfolg der PS4 prägte, bezeichnete die Bemühungen rund um den Xbox Game Pass als Versuch, ein System gesundzubeten, dessen „Diagnose ungünstig“ und „Prognose düster“ sei. Er forderte sogar eine „klärende Post-Mortem-Analyse“, um der gesamten Branche einen Dienst zu erweisen.

Dass Sharma auf diese beinahe schon vernichtende Analyse nicht defensiv, sondern mit einem simplen „I would love to chat sometime“ reagiert, zeigt ihren aktuellen Arbeitsmodus: Zuhören statt Abstreiten.

Sharma steht unter massivem Druck. Sie übernimmt eine Marke, die sich mitten in einem Identitätswechsel befindet – weg von reiner Hardware, hin zu einem plattformübergreifenden Service-Modell. Layden hingegen ist ein Verfechter des klassischen Konsolengeschäfts und der Exklusivtitel, die PlayStation groß gemacht haben.

Ein Austausch zwischen diesen beiden Welten könnte konkrete Auswirkungen auf die Strategie haben:

Preisgestaltung des Game Pass: Es gibt bereits Berichte, dass Sharma über eine Preissenkung nachdenkt, um das Wachstum wieder anzukurbeln.

Es gibt bereits Berichte, dass Sharma über eine Preissenkung nachdenkt, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Fokus auf Qualität statt Quantität: Layden kritisierte in der Vergangenheit oft die steigenden Entwicklungskosten. Sein Input könnte die Art beeinflussen, wie Microsoft künftig Projekte grünes Licht gibt.

Layden kritisierte in der Vergangenheit oft die steigenden Entwicklungskosten. Sein Input könnte die Art beeinflussen, wie Microsoft künftig Projekte grünes Licht gibt. Rebranding: Da Sharma das Xbox-Rebranding persönlich leitet, könnte die Sichtweise eines ehemaligen Konkurrenten helfen, die Marke wieder schärfer zu positionieren.

Frischer Wind oder Ratlosigkeit?

Dass eine CEO so offen den Rat eines ehemaligen Konkurrenten sucht, der das eigene Modell gerade öffentlich zerlegt hat, ist spannend zu beobachten. Einerseits beweist Sharma damit die nötige Demut, die man als Quereinsteigerin in dieser komplexen Branche braucht. Sie erkennt an, dass die „alten Hasen“ verstehen, warum Spieler bestimmte Bindungen zu einer Plattform aufbauen.

Andererseits wirkt es auch wie ein Eingeständnis, dass die interne Strategie bei Xbox derzeit keinen klaren Nordstern hat. Wenn man den Erzfeind von früher fragen muss, wie man den Karren aus dem Dreck zieht, sitzt der Schock über die stagnierenden Abo-Zahlen tief.

Dieser Post allein wird Xbox nicht retten, aber er ist ein starkes Zeichen für eine neue Unternehmenskultur. Sharma scheint bereit zu sein, heilige Kühe wie den aktuellen Game Pass-Kurs zu schlachten, wenn die Argumente stimmen. Für uns Spieler bedeutet das: Die nächste Phase von Xbox wird radikal anders aussehen als die Ära unter Phil Spencer.

Glaubt ihr, dass jemand wie Shawn Layden mit seiner „Old School“-Erfahrung Xbox wirklich helfen kann, oder ist der Game Pass-Zug für diese Art von Denken längst abgefahren?