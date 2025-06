Xbox Classics-Programm: Comeback der Kultspiele für aktuelle Konsolen geplant

?Microsoft plant offenbar eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln – und das nicht nur für Konsolenspieler. Ein neues Projekt mit dem Arbeitstitel „Xbox Classics“ soll laut einem Leak die Spieleklassiker der ersten Xbox-Generationen per Emulation auf moderne Plattformen bringen – inklusive technischer Verbesserungen. Mit an Bord: das Entwicklerteam des bekannten Emulators Xenia.

Emulation mit offizieller Rückendeckung?

Der bekannte Game-Pass-Leaker „eXstas1s“ berichtet in einem aktuellen Video, dass Microsoft mit dem Xenia-Canary-Team zusammenarbeitet, um ein offizielles Emulations-Framework zu entwickeln. Dieses soll ausgewählte Spiele der Xbox und Xbox 360 auf Xbox Series X|S, PC, Game Pass und xCloud bringen – mit besseren Texturen, höherer Auflösung und stabilerer Framerate. Das Ganze soll Teil eines umfassenden „Classics“-Programms sein, das pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Xbox im Jahr 2026 startet.

Die Veröffentlichung der Spiele soll in mehreren Wellen erfolgen. Erste Titel, die dem Leak zufolge dabei sind, lesen sich wie ein Wunschzettel vieler Retro-Fans: Fable 2, Skate 3, Gears of War 3 und Batman: Arkham Asylum. Auch über weitere Klassiker wie Ninja Gaiden oder Blue Dragon wird intern nachgedacht – je nachdem, was technisch machbar und lizenzrechtlich umsetzbar ist.

Viele Klassiker sind nie für PC erschienen

Was diese Pläne so interessant macht, ist, dass viele dieser Spiele bislang nie offiziell für den PC erhältlich waren – Fable 2 etwa gilt bis heute als Konsolen-exklusiver Geheimtipp. Sollte Microsoft tatsächlich eine legale, optimierte Emulationslösung bieten, wäre das ein wichtiger Schritt, um das eigene Spieleerbe dauerhaft zugänglich zu halten – auch abseits von Retro-Konsolen oder grauen Importwegen.

Dass Microsoft grundsätzlich ein Interesse an Abwärtskompatibilität hat, ist kein Geheimnis. Bereits mit der Xbox One legte das Unternehmen den Grundstein dafür, ältere Titel wieder spielbar zu machen. Die Zusammenarbeit mit Xenia, einem der bekanntesten und technisch fortschrittlichsten Xbox-Emulatoren für PC, wäre dabei eine logische Weiterentwicklung.

Offiziell bestätigt ist noch nichts

Trotz der detaillierten Informationen bleibt vorerst Vorsicht geboten. Microsoft hat das Projekt bisher nicht offiziell angekündigt. Gerade bei lizenzrechtlichen Fragen kann es schnell zu Verzögerungen oder Änderungen kommen. Dennoch passt die Initiative gut zur Strategie des Unternehmens: Mehr Services, breitere Plattformverfügbarkeit und eine starke Game-Pass-Bibliothek.

Parallel arbeitet Microsoft übrigens auch an neuer Hardware. Gemeinsam mit AMD entsteht ein neuer Chip, der mehr Leistung, KI-gestützte Features und bessere Bildqualität verspricht – natürlich rückwärtskompatibel. Auch das zeigt, dass alte Spiele im Xbox-Ökosystem noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Was haltet ihr von einem offiziellen Xbox-Emulator mit Game-Pass-Anbindung? Nostalgie oder echte Aufwertung? Schreibt es in die Kommentare.