Xbox Cloud Gaming: Das Ende der unbegrenzten Gaming-Fantasie kommt

Microsofts Versprechen der grenzenlosen Cloud hat nach Jahren des internen Subventionierens ein Verfallsdatum. Ab November wird das bisher unbegrenzte Streaming im Xbox Game Pass durch strikte monatliche Kontingente abgelöst.

Das neue Kontingent-System im Detail

Wer auf Cloud Gaming setzt, zahlt künftig nach Ablauf eines Grundkontingents extra. Das Modell stuft den Zugriff strikt nach der gebuchten Abo-Klasse ab. Im teuersten Tarif Xbox Game Pass Ultimate sind ab November lediglich 15 Stunden Cloud-Spielzeit pro Monat enthalten. Abonnenten von Game Pass Premium erhalten 10 Stunden, im Tarif Essential verbleiben mickrige 5 Stunden. Ist das Kontingent aufgebraucht, muss zusätzliche Spielzeit im Xbox Store dazugekauft werden. Preise für diese Zusatzstunden nennt Microsoft bisher nicht.

Parallel dazu öffnet Microsoft die Cloud für Kunden ohne aktives Abo. Ab November lassen sich Stundenkontingente direkt kaufen, um bereits erworbene, cloud-fähige Spiele ohne laufenden Game Pass auf kompatiblen Geräten zu streamen. Das soll insbesondere Besitzern einer Xbox One als Ausweichroute dienen, um moderne Titel der Series-X|S-Generation ohne Hardware-Kauf abzuspielen.

Kapazitätsgrenzen und die Kostenfalle der Infrastruktur

Die Begründung des Konzerns ist wirtschaftlich pragmatisch. Die laufenden Server- und Betriebskosten pro Nutzer steigen mit zunehmender Spieldauer dramatisch an. Microsoft räumt ein, dass die Maßnahme für Vielnutzer eine effektive Preiserhöhung bedeutet. Den Anteil der betroffenen Game Pass-Kunden beziffert das Unternehmen auf lediglich vier Prozent.

Diese Zahl mag vordergründig klein wirken. Sie legt jedoch das fundamentale Problem des Geschäftsmodells offen. Wenn bereits die intensivste Nutzergruppe das System unrentabel macht, zeigt das die inhärente Schwäche von Cloud-Gaming-Flatrates. Höhere Rechenkapazitäten und teure Hardware-Aufrüstungen in den Rechenzentren skalieren nicht linear mit monatlichen Festpreisen. Microsoft zieht die Reißleine, bevor die Infrastrukturkosten den Profit der Abo-Sparte komplett auffressen.

Der harte Dämpfer für das rein digitale Gaming

Ein Zeitlimit von 15 Stunden pro Monat im Spitzenabo bedeutet umgerechnet eine halbe Stunde Spielzeit am Tag. Für Gelegenheitsspieler reicht das. Für jedes moderne Rollenspiel oder servicebasierte Titel ist das ein schlechter Scherz.

Cloud Gaming verliert damit sein wichtigstes Verkaufsargument: die bequeme Sorglosigkeit. Wer bei jeder Session auf die verbleibenden Minuten schielen muss, greift wieder zur lokalen Hardware. Das Modell Cloud als vollwertiger Konsolenersatz ist damit auf absehbare Zeit gescheitert. Es bleibt ein Nischen-Feature für unterwegs oder den schnellen Funktionstest.