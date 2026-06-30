Xbox: Der große Knall kommt, wenn die Buchhaltung die Rechnung präsentiert

Microsoft und Xbox stehen vor einer bedeutenden Veränderung, die mit dem heutigen Dienstag an Fahrt aufnehmen dürften. Was wir bisher gelesen haben, war lediglich das Rauschen vor dem großen Knall.

Laut Branchenkennern finden Einsparungen vor dem Stichtag fast ausschließlich über das Beenden von Verträgen mit Agenturen und Freelancern statt. Die eigentliche Kündigungswelle für die Stammbelegschaft folgt.

Die Buchhaltung diktiert den Kündigungszeitpunkt

Das Microsoft-Geschäftsjahr endet am heutigen 30. Juni. Jede Entlassung von festangestellten Mitarbeitern in den eigenen Studios kostet im laufenden Quartal sofort Geld, da Abfindungen die Bilanz belasten und negative Berichte den Jahresabschluss für die Investoren stören.

Branchen-Insider Jason Schreier bestätigte die gängige Praxis des Konzerns, den großen Schnitt bei der Belegschaft bis nach dem Stichtag zu blockieren. Die Zahlen für den Bericht müssen bis zur letzten Minute künstlich sauber gehalten werden.

Das Vorspiel läuft bereits über die operativen Kosten. Verträge mit Zulieferern werden im Hintergrund stillschweigend beendet und Budgets für Marketingagenturen gestrichen. Schreiers erste Meldung über die Xbox-PR-Agentur Assembly, die daraufhin Mitarbeiter entlassen musste, stellte sich zwar nach einer Korrektur als interne Umstrukturierung der Agentur heraus, das Prinzip bleibt jedoch bestehen. Dienstleister fliegen zuerst raus. Sie sind billig zu kündigen.

The massive Xbox layoffs won't happen until after the fiscal year ends, but the company is already ending contracts and cutting vendors. So Assembly, Xbox's main PR agency, is laying people off today. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-06-29T19:44:25.561Z

Das dicke Ende für die Belegschaft steht aus

Der eigentliche Kahlschlag bei den Xbox-Studios ist damit nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Ab dem 1. Juli beginnt die Zählung für das neue Fiskaljahr, wodurch die Restrukturierungskosten erst im Bericht für das Folgejahr auftauchen. Was die Branche in den vergangenen Tagen gesehen hat, spricht Undead Labs, Ninja Theory & Co. waren lediglich die Rauchwolken eines heranziehenden Sturms. Der große Knall kommt erst noch.

Nach den massiven Übernahmen der vergangenen Jahre sind die internen Strukturen bei Microsoft für die stagnierenden Hardware-Verkaufszahlen der Xbox Series X und S schlicht zu groß. Da der Game Pass die Erwartungen beim Wachstum nicht erfüllt, korrigiert das Management die Kapazitäten über den Personalschlüssel. Sobald das neue Geschäftsjahr läuft, fallen die Hemmungen der Controller. Die nächste Sparrunde betrifft die Entwickler.

Dieses Taktieren der Chefetage bleibt eine anhaltende Phase der Unsicherheit bei den First-Party-Studios. Teams unter akutem Spardruck und mit der Angst vor dem Arbeitsplatzverlust liefern selten fehlerfreie Software ab. Die Phase der Rauchwolken endet heute Nacht, ab morgen wird im inneren Zirkel abgerechnet.

Die Einkaufsparty war schnell organisiert. Interessant wird, was nach dem Besuch der Buchhaltung noch auf dem Tisch liegt.