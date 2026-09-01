Xbox Disc-to-Digital: Digitallizenzen bringen delistete Games zurück

Das neue Xbox-System zur Umwandlung physischer Datenträger in digitale Lizenzen verteilt bei ersten Systemtests für Insider auch Entitlements für Spiele, die längst aus dem Microsoft Store entfernt wurden.

Wer eine passende Xbox-One- oder Xbox-Series-X-Disc in die Konsole einlegt, generiert eine Digitallizenz auf seinem Konto – ein Einlegen der Disc ist für spätere Spielsessions nicht mehr nötig.

Delisting stoppt Lizenzvergabe nicht

Frühere Befürchtungen, dass der Vertriebsstopp digitaler Versionen die Generierung neuer Lizenzen sperrt, bestätigen sich in der Praxis nicht. Titel wie Deadpool (seit 2017 delistet), Minecraft: Story Mode (2019), Titanfall (2021) oder Rock Band 4 (2025) lassen sich im Insider-Test problemlos digital auf das Nutzerkonto übertragen.

Der Vorgang entspricht technisch dem Verhalten bei bereits zuvor digital erworbenen Inhalten: Das Produkt ist zwar nicht mehr im Store kaufbar, die Download-Server liefern die Dateien für bestehende Lizenzinhaber jedoch weiterhin aus.

The new disc to digital feature on XBOX successfully gave me a digital license to a physical game that has been delisted digitally pic.twitter.com/um932LSsEB — Nicholas Maguire (@nick_maguire254) August 31, 2026

Publisher-Freigabe als Nadelöhr

Das Verfahren funktioniert nicht universell. Microsoft überlässt die Teilnahme am Disc-to-Digital-Programm den jeweiligen Publishern. Erste Testläufe zeigen, dass Discs von Anbietern wie Ubisoft oder Square Enix aktuell noch eine Fehlermeldung ausgeben und die digitale Freischaltung verweigern.

Übertragene Lizenzen schalten – sofern vom Spiel unterstützt – auch Xbox Play Anywhere (PC-Zugriff) und Xbox Cloud Gaming frei. Wer die Disc weiterverkauft oder verleiht, verliert die Lizenz jedoch wieder, sobald das Speichermedium in einer anderen Konsole eingelesen wird.

Physische Sammlungen delisteter Spiele gewinnen durch die Digitallizenz massiv an Flexibilität. Spieler nutzen ältere Discs nun als digitalen Schlüssel für reine Digital-Hardware wie die Xbox Series S oder für Stream-Optionen am PC. Die Abhängigkeit von den individuellen Opt-In-Entscheidungen der Publisher verhindert allerdings eine lückenlose Abdeckung der eigenen Bibliothek.