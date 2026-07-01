Xbox Disc-to-Digital: Microsoft testet digitale Disc-Lizenzen

Microsoft testet intern eine Disc-to-Digital-Funktion für die Xbox One und Xbox Series X, mit der physische Spiele über ein digitales Nutzungsrecht (Digital Entitlement) fest an ein Microsoft-Konto gebunden werden. Die Idee dazu tauchte bereits vor einigen Wochen auf.

Das neue System ermöglicht den Transfer physischer Datenträger in digitale Lizenzen, um den absehbaren Verzicht auf optische Laufwerke bei kommenden Konsolengenerationen abzufedern. Die Freischaltung erfolgt über das Einlegen der Disc in eine kompatible Konsole, schließt jedoch Medien der Xbox 360 und der originalen Xbox technisch aus.

Lizenzbindung über die Hardware-ID

Das Verfahren basiert auf einer eindeutigen Kennung, die in die physische Disc integriert ist. Beim Einlesen der Xbox-One- oder Xbox-Series-X-Disc gleicht das System diese Kennung ab und verknüpft sie mit dem Microsoft-Konto des Nutzers. Ab diesem Zeitpunkt fungiert die Lizenz wie ein digitaler Kauf im Xbox Store. Das beinhaltet den Zugriff auf Xbox Play Anywhere für PC und Handhelds sowie Cloud-Streaming über den Xbox Game Pass.

Das System bleibt dynamisch. Wird die physische Disc an einen Dritten weitergegeben und dort eingelesen, wandert das digitale Nutzungsrecht automatisch auf das neue Konto. Der Erstbesitzer verliert den digitalen Zugriff. Microsoft löst damit das Problem des Gebrauchtmarktes im rein digitalen Raum, stößt jedoch bei älteren Pressungen an Grenzen. Medien aus frühen Produktionschargen der Xbox One verfügen teilweise nicht über die erforderlichen Hardware-Merkmale und bleiben inkompatibel.

Der strategische Bruch mit dem Laufwerk

Der Schritt kommt nicht überraschend. Sony wird die Produktion physischer PlayStation-Discs im Januar 2028 einstellen. Microsoft zieht nun nach. Die internen Tests, die auf Code-Sichtungen in der Xbox-PC-App vom Mai 2026 basieren, untermauern die Gerüchte um die nächste Hardware-Generation. Die kommende Xbox mit dem Codenamen Project Helix wird mit hoher Wahrscheinlichkeit als reine Digital-Konsole ohne optisches Laufwerk ausgeliefert.

Für PC-Spieler ist dieses Prinzip seit der Einführung von Plattformen wie Steam im Jahr 2003 Standard. Im Konsonlenbereich bedeutet es das finale Ende einer Ära. Microsoft nutzt die Disc-to-Digital-Funktion als Brückentechnologie. Sie soll den Übergang für Kernspieler erträglich gestalten, die über Jahre hinweg physische Bibliotheken aufgebaut haben. Ohne diese Option wäre die bestehende Sammlung auf einer laufwerkslosen Next-Gen-Konsole wertlos.

Microsoft liefert hier keinen Philanthropismus, sondern Schadensbegrenzung für das eigene Ökosystem. Wer eine umfassende Sammlung an Xbox-One- und Series-X-Spielen besitzt, behält durch das System eine Migrationspfad auf die Next-Gen-Hardware ohne Laufwerk.

Der Haken liegt wie so oft im Detail. Die Abhängigkeit von einer permanenten Online-Verifizierung steigt, und die Inkompatibilität älterer Xbox-One-Discs sowie des gesamten Xbox-360-Katalogs entwertet Teile bestehender Sammlungen. Der physische Besitz wird endgültig zur reinen Hülle degradiert.