Xbox-Exklusivtitel für PS5 und Nintendo Switch 2 – Es werden viele folgen

Xbox-Exklusivtitel? Das war einmal. 2025 wird das Jahr, in dem PlayStation 5 und die kommende Nintendo Switch 2 mit noch mehr ehemals Xbox-exklusiven Spielen überflutet werden. Die Anzeichen verdichten sich, dass Microsoft seine Strategie weiter aufweicht und großzügig mit seinen einst heiligen Games umgeht – sehr zur Freude von Sony- und Nintendo-Fans.

Tom Warren von The Verge heizte die Spekulationen weiter an, als er die Veröffentlichung von Indiana Jones und der große Kreis für die PlayStation 5 kommentierte. Seiner Meinung nach werden noch viele weitere Xbox-Spiele im Laufe des Jahres folgen. Welche genau? Nun, das bleibt noch ein kleines Rätsel. Aber da Nintendo wohl bald eine Direct-Präsentation zur Nintendo Switch 2 abhält, könnte es nicht lange dauern, bis die Katze aus dem Sack ist.

Starfield und Fable – Die nächsten Kandidaten?

Besonders heiß gehandelt wird Starfield für die PlayStation 5. Schon Anfang des Monats tauchte das Logo der Konsole in den Creation-Listen des Spiels auf. Ein Versehen? Wohl kaum. Die Ankündigung scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Bethesda dürfte sich ins Fäustchen lachen, denn eine PS5-Veröffentlichung würde eine ordentliche Umsatzspritze bedeuten – und Microsoft freut sich über jeden Dollar, der in die Kasse kommt.

Und dann wäre da noch Fable. Der nächste Teil des Kult-RPGs wurde kürzlich auf 2026 verschoben, aber das könnte sich als Segen erweisen. Denn Gerüchte besagen, dass bereits an einer PlayStation- und möglicherweise sogar einer Switch 2-Version gearbeitet wird. Ob die neue Nintendo-Konsole technisch mithalten kann, bleibt fraglich, aber hey – wenn Skyrim in irgendeiner Form auf so ziemlich jeder Plattform läuft, warum nicht auch Fable?

Microsofts neue Strategie: Warum eigentlich noch eine Xbox?

Die spannende Frage bleibt: Braucht es überhaupt noch eine Xbox, wenn immer mehr exklusive Titel für andere Plattformen erscheinen? Microsoft scheint sich selbst langsam aus dem Hardware-Rennen zu nehmen und stattdessen auf Services und Abonnements wie den Game Pass zu setzen. Vielleicht wird 2025 das Jahr, in dem Xbox-Spieler endgültig einsehen müssen, dass sie eigentlich auch einfach eine PS5 oder Nintendo Switch 2 hätten kaufen können.