Xbox-Fans zwischen Frust und Fatalismus: Die Community hat genug

Microsoft wollte das Konsolengeschäft revolutionieren. Herausgekommen ist offenbar etwas, das selbst treue Fans kaum noch wiedererkennen. Auf Reddit bahnt sich derzeit eine hitzige Diskussion an, in der sich langjährige Xbox-Spieler Luft machen, und was dort zu lesen ist, klingt weniger nach Erwartung als nach Resignation.

„Ich war mein ganzes Leben Xbox-Fan, aber es fällt schwer, das zu bleiben“, beginnt ein Beitrag, der den Ton vorgibt. Der User beschreibt seine Sorge, dass die nächste Xbox deutlich teurer als die PS6 werden könnte, ein Déjà-vu aus der Xbox-One-Ära. Damals war der Preisunterschied zur PS4 der Anfang vom Absturz. Nun droht die Wiederholung.

Doch es geht längst nicht nur ums Geld. Viele Spieler haben das Gefühl, dass Microsoft seine eigene Identität verloren hat. Der ursprüngliche Poster spricht von einem Unternehmen, das seine treuesten Kunden „an zweite Stelle“ setzt. Statt klarer Strategie und markanter Exklusivtitel gebe es diffuse Pläne, Game Pass-Abos, PC-Integration und Gerüchte über eine hybride Konsole, die mehr nach Arbeitsgerät als nach Spielkonsole klingt.

„Wenn ich einen PC wollte, würde ich mir einen kaufen“

Diese eine Antwort bringt die Stimmung auf den Punkt. Für viele Fans ist die Vorstellung einer Xbox, die sich wie ein PC verhält, schlicht ein Bruch mit dem, was die Marke einmal war: unkompliziert, fokussiert, ein Ort zum Spielen. Der Reiz einer Konsole liegt in ihrer Einfachheit – einschalten, spielen, fertig. Keine Treiber, keine Windows-Updates, kein Frickeln.

Wenn die nächste Xbox diesen Kern aufgibt, verlieren viele den Grund, sie überhaupt zu besitzen. Mehrere User berichten, sie seien schon während der aktuellen Generation abgesprungen, meist in Richtung PlayStation oder PC. Einer schreibt: „Xbox war meine Lieblingsplattform. Heute sehe ich keinen Grund mehr, die Hardware überhaupt zu besitzen.“

Von der besten Zeit zur Identitätskrise

Fast alle Kommentare verweisen auf dieselbe goldene Ära: die Xbox 360. Damals war Microsoft aggressiv, kreativ und nah an der Community. Serien wie Halo, Gears of War oder Fable hatten Gewicht. Heute dagegen: „Die Series X war technisch stark, aber ohne Spiele. Ich habe sie verkauft“, heißt es mehrfach.

Viele sehen in Microsofts Game-Pass-Strategie keine Vision, sondern einen Ausweg. „Wenn man keine Spiele verkaufen kann, verkauft man Abos“, fasst ein User sarkastisch zusammen. Andere ziehen Parallelen zum Streaming-Markt – mit der Warnung, dass endlose Abos am Ende vor allem Vielfalt zerstören.

Die Entfremdung sitzt tief

Was früher Begeisterung war, ist heute Enttäuschung. Ein User beschreibt, wie er seit der Xbox 360 vier Konsolen besaß, aber das Vertrauen endgültig verloren hat. Ein anderer rechnet vor, dass er mit Xbox in 20 Jahren Tausende Dollar gespart habe, und trotzdem diesmal zur PS6 wechseln würde, falls Microsoft wirklich 800 Dollar oder mehr verlangt. Dabei gilt der Game Pass vermutlich weiterhin als einer der stärksten Argumente in der kommenden Generation, der für Xbox spricht.

Manche versuchen, die Wogen zu glätten: Alles seien nur Gerüchte, noch sei nichts bestätigt. Doch selbst diese moderaten Stimmen klingen müde. Vertrauen, das über Jahre schwindet, lässt sich nicht mit einem „Abwarten, was kommt“ wiederherstellen.

Der letzte Funken Hoffnung

Trotz allem schwingt in vielen Beiträgen ein Rest Loyalität mit – oder besser gesagt: Nostalgie. Die Controller, das Interface, der ikonische Startsound – Dinge, die Spieler emotional an Xbox binden. Doch das allein wird nicht reichen. „Ich hoffe, die Specs hauen uns um“, schreibt einer der letzten Optimisten. „Aber ich hoffe auch, dass sie endlich wieder auf ihre Fans hören.“

Das ist vielleicht der ehrliche Kern dieser Diskussion. Niemand will, dass Xbox scheitert. Die Community will, dass Microsoft sich erinnert, was sie einmal stark gemacht hat. Nicht Power, nicht Cloud, nicht AI, sondern das Gefühl, dass diese Marke für Spieler da ist.

Wenn Xbox das nicht mehr liefern kann, dann hat sich die Frage nach dem „Wer gewinnt den Konsolenkrieg?“ längst erübrigt. Dann ist der Krieg vorbei, und Xbox hat ihn kampflos abgegeben. Was denkt ihr darüber?