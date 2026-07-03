Xbox-Führung in der Kritik: Interne Skepsis gegenüber Asha Sharma wächst

Die anfängliche Aufbruchsstimmung nach der Übernahme des Xbox-Postens durch Asha Sharma schlägt in den eigenen Studios in offenes Misstrauen um. Erste Berichte aus dem Inneren der Organisation belegen eine deutliche Kluft zwischen der Chefetage und den tatsächlichen Entwicklerteams.

Kleine Änderungen am Markenauftritt, ein überarbeitetes Logo und kurzfristig stabilisierte Community-Reaktionen reichten für eine kurze Flitterwochen-Phase. Mitarbeiter sprachen davon, dass Sharma die Hoffnung zurückgebracht habe. Ein Trugschluss. Oberflächliche PR-Erfolge ersetzen keine nachhaltige Struktur. Die Stimmung ist gekippt.

Berater bestimmen die Pipeline

Der Kern des internen Konflikts liegt in der Entscheidungsfindung. Sharma verlässt sich nach Angaben aus Studiokreisen fast ausschließlich auf externe Analysten. Ein Insider bringt es auf den Punkt: „She is listening too much to consultants and analysts and not enough to the people actually building the games.“ Kreative Prozesse werden in diesem Prozess durch reine Tabellenkalkulation ersetzt. In der AAA-Entwicklung führt das unweigerlich zum Totalschaden.

Spieleentwicklung benötigt Jahre, keine Tage. Sharma versucht dennoch, die Taktung einer agilen Software-Bude auf komplexe Großprojekte zu übertragen. „Teams that are used to weeks of meticulous planning are being asked to turn things around in days even hours“, heißt es aus den Teams. Diese extreme Taktung mag kurzfristig Löcher stopfen. Langfristig zerstört sie die Produktionspipeline, da Qualität immer Zeit benötige.

Die unheilbare Spaltung zwischen Studio und Corporate

Das Management agiere zudem reaktiv, anstatt langfristige Leitplanken zu setzen. Richtungswechsel erfolgen abrupt. Nicht einmal die gesamte Führungsebene trägt diesen Kurs mit: „Not all of the leadership is behind every call.“ Studio-Leads werden systematisch übergangen, während die Corporate-Ebene dominiert.

Hier zeigt sich das fundamentale Unverständnis für die Branche. Geschäftsmodelle lassen sich innerhalb von Wochen anpassen. Die Entwicklung eines Blockbusters dauert fünf Jahre. Das lässt sich nicht wegoptimieren. Oder wie es intern heißt: „You can adapt business models quickly, but you can’t rush out an industry-defining Elder Scrolls.“

PR-Erfolge bei den Fans sind billig erkauft, wenn gleichzeitig die Produktionsbasis wegbricht. Sharmas Kurs erzeugt zunehmend verbrannte Erde in den Studios. Die nächsten Xbox-Titel werden nicht durch kreative Visionen geformt, sondern durch externe Unternehmensberater. Das Ergebnis solcher Prozesse war selten ein gutes Videospiel.