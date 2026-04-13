Xbox Game Pass: CEO Asha Sharma plant Preiskorrektur nach unten

Microsofts neue Gaming-Chefin Asha Sharma hat in einem internen Memo eingeräumt, dass der Xbox Game Pass für Spieler aktuell „zu teuer“ sei. Nach der massiven Preiserhöhung im vergangenen Jahr strebt das Management nun ein flexibleres System an, um die Attraktivität des Dienstes wieder zu steigern.

In einer internen Mitteilung an die Belegschaft erklärte Asha Sharma, dass das aktuelle Preismodell des Game Pass nicht das endgültige sei und man kurzfristig eine bessere „Value Equation“ für die Kunden benötige.

Strategiewechsel nach Rekordpreisen

Die Aussagen kommen rund sechs Monate nachdem Microsoft den Preis für die höchste Stufe, den Game Pass Ultimate, im Oktober 2025 drastisch um 50 Prozent auf 26,99 Euro pro Monat angehoben hatte. Sharma, die erst im Februar 2026 die Nachfolge von Phil Spencer antrat, distanziert sich damit deutlich von der aggressiven Monetarisierung ihres Vorgängers.

Der aktuelle Status quo der Abomodelle (Stand April 2026):

Game Pass Ultimate: 27,00 € / Monat

27,00 € / Monat PC Game Pass: 15,00 € / Monat

15,00 € / Monat Game Pass Premium: 13,00 € / Monat

13,00 € / Monat Game Pass Essential: 9,00 € / Monat

Das Call of Duty-Dilemma

Hinter den Kulissen tobt ein wirtschaftlicher Verteilungskampf. Die Integration von Call of Duty als Day-One-Titel gilt als Hauptgrund für die letzte Preisexplosion. Berichten zufolge verzichtete Microsoft allein im letzten Jahr auf über 300 Millionen US-Dollar an direkten Verkaufserlösen, um die Shooter-Reihe im Abo zu halten.

Intern wird nun laut Sharma über ein „flexibleres System“ nachgedacht. In der Branche wird bereits spekuliert, ob Microsoft Call of Duty künftig aus dem Standard-Abo entfernt oder in ein noch teureres Zusatzpaket auslagert, um den Basispreis für Gelegenheitsspieler wieder senken zu können. Sharma kündigte an, in der kommenden Woche detaillierter mit den Teams über die neuen Pläne zu sprechen.

Microsoft hat sich mit der „Day One“-Garantie für AAA-Blockbuster in eine Sackgasse manövriert. Während die Spielerzahlen durch Titel wie „Call of Duty: Black Ops 7“ stiegen, stagnierte der Umsatz pro Nutzer aufgrund der hohen Akquisitionskosten. Dass Sharma den Dienst jetzt als „zu teuer“ bezeichnet, ist das Eingeständnis, dass die Schmerzgrenze der Community erreicht – und für viele bereits überschritten – ist.

Ein modularer Aufbau, ähnlich wie bei Streaming-Anbietern wie Netflix (Basis mit Werbung vs. Premium), ist die logische technische Konsequenz, um die Nutzerbasis jenseits der Hardcore-Gamer wieder zu erweitern.

Eine Preissenkung im Kernsegment ist wahrscheinlich, wird aber vermutlich mit einem Verlust an Inhalten erkauft. Wer weiterhin die großen Blockbuster wie Call of Duty oder Starfield-Erweiterungen am ersten Tag spielen will, wird vermutlich nicht um ein teures Premium-Modul herumkommen. Die Ära des „Rundum-Sorglos-Abos“ für einen schmalen Taler ist endgültig vorbei.