Xbox Game Pass: Hinweise auf bevorstehende Preiserhöhung entdeckt

Wer schon länger bei Game Pass dabei ist, kennt das Spiel: Neue Inhalte, neue Features – und früher oder später ein höherer Preis. Jetzt sorgt ein neuer Eintrag im Backend der offiziellen xCloud-App für Spekulationen. Unter dem unscheinbaren Namen „SubscriptionPriceIncrease“ wurde ein neuer Benachrichtigungstyp eingeführt, wie ein Nutzer auf Bluesky entdeckte. Offiziell bestätigt ist damit zwar nichts, aber die Richtung scheint klar.

Gerüchte um neue Tarife und Cloud-only-Versionen

Der letzte Preissprung bei Xbox Game Pass fand im Juli 2024 statt. Wenn man Microsofts bisherigen Rhythmus als Maßstab nimmt, könnte eine erneute Anpassung also unmittelbar bevorstehen – pünktlich zum Sommergeschäft. Und so überraschend wäre das auch nicht: Netflix macht es vor, Sony zog bei PlayStation Plus ebenfalls nach. Abo-Modelle entwickeln sich – und die monatlichen Beiträge gleich mit.

Interessant ist auch der Kontext, in dem dieser neue Begriff auftaucht. Die Änderung stammt aus dem xCloud-Webinterface, also aus dem Umfeld des Streaming-Angebots von Microsoft. In der Vergangenheit gab es bereits Hinweise darauf, dass neue Game Pass-Stufen in Planung sind – darunter ein reines Cloud-Streaming-Modell sowie ein werbefinanziertes Abo.

Dazu würde auch der oft spekulierte „Cloud-Only-Controller“ passen, den Microsoft laut früheren Leaks irgendwann in den Markt bringen will. Es ist also durchaus möglich, dass der Begriff „SubscriptionPriceIncrease“ nicht nur eine reine Preiserhöhung meint, sondern auch mit einem größeren Rebranding oder einer Tarif-Neuordnung zusammenhängt.

Game Pass: Noch gutes Angebot oder bald zu teuer?

Die Diskussion um die Preisentwicklung beim Game Pass ist nicht neu – und sie wird durch solche Funde nur neu entfacht. Zuletzt hat Microsoft die Hardwarepreise bei Xbox angehoben. Schon hier wurde vermutet, dass die Xbox-Services bald folgen werden.

Was heute noch als „bestes Gaming-Angebot auf dem Markt“ gilt, könnte in ein, zwei Jahren zum 60-Dollar-Abo pro Monat werden – so zumindest die Sorge mancher User. Ob Microsoft wirklich diesen Weg geht, bleibt abzuwarten. Dass Game Pass in seiner aktuellen Form auf Dauer wirtschaftlich schwer tragbar ist, wurde aber schon häufiger analysiert.

Aktuell gibt es keinen offiziellen Hinweis auf eine globale Preisanpassung aller Game Pass-Stufen. Aber wer die Entwicklung aufmerksam verfolgt, wird die neue Backend-Zeile wohl kaum als Zufall abtun.

Was denkt ihr: Wird der Game Pass langfristig zu teuer oder ist das nur eine logische Entwicklung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.