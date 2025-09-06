Xbox Game Pass in der Kritik – Ex-Bethesda-Chef zerlegt das Abo-Modell

Wenn jemand weiß, wie sich Microsofts Übernahme-Strategien und Abo-Modelle auf die Branche auswirken, dann Pete Hines. Der frühere Bethesda-Manager, der 2023 nach 24 Jahren im Unternehmen ausschied, sprach nun über die langfristigen Folgen von Diensten wie dem Xbox Game Pass, und seine Worte klingen alles andere als optimistisch.

Hines sagte in einem Interview, er habe schon „vor einigen Jahren kurzsichtige Entscheidungen“ gesehen, die sich heute bewahrheiten würden. Abonnements seien zum „neuen Schimpfwort“ geworden, weil Entwickler in einem System arbeiten müssten, das ihre Leistungen nicht angemessen wertschätze. Das Spannungsfeld zwischen Plattformbetreiber, Service und Content-Creators schade letztlich allen Beteiligten.

„Ein echtes Problem für Entwickler“

Seine Kritik: Wenn ein Abo-Dienst Inhalte nicht fair entlohne und Spiele nur noch als Produkte im Katalog behandle, entstehe ein Ungleichgewicht. Kreative Studios würden dadurch ausgebremst, während die Betreiber von stabilen Einnahmen profitierten. „Dieses Spannungsfeld macht vielen zu schaffen“, so Hines.

Unterstützung bekam er prompt von Ex-Sony-Chef Shawn Layden. Der teilte das Zitat in den sozialen Medien und sprach offen von „Lohnsklaven“, wenn Entwickler zu stark an Service-Modelle gebunden würden.

Microsoft betont seit Jahren, dass der Xbox Game Pass profitabel sei. Konkrete Zahlen legt man jedoch selten offen – Preiserhöhungen und Tarifänderungen in den letzten Jahren sprechen für sich. Auf der anderen Seite widerstand Sony bisher dem Druck, die eigene First-Party-Software direkt zum Start ins Abo zu stellen. Das PlayStation Plus-Angebot wurde zwar deutlich ausgebaut, doch der eigene Output wird nach wie vor klassisch vermarktet.

Kein Allheilmittel für die Branche

Fakt ist: In den USA stagnieren die Ausgaben für Spiele-Abos seit Jahren, trotz Preiserhöhungen. Der Xbox Game Pass bleibt ein starkes Angebot für Spielerinnen und Spieler, die möglichst viel für ihr Geld wollen. Doch die Hoffnung, dass er das Geschäftsmodell der Zukunft wird, scheint sich nicht zu erfüllen. Stattdessen verschärft er eine Debatte, die sich eher um Wertschätzung und Nachhaltigkeit dreht als um pure Reichweite.

Wie seht ihr das: Ist der Xbox Game Pass für euch ein Segen – oder untergräbt er langfristig die Spielekultur?

