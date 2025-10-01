Xbox Game Pass: Microsoft kündigt Preiserhöhung um 50 % an

Der Xbox Game Pass wird deutlich teurer, wie hier bereits vermutet. Microsoft hat offiziell angekündigt, dass der Ultimate-Tarif ab sofort 50 % teurer ist und künftig 29,99 $ / 26,99 € pro Monat kostet. Für viele Spieler ist das ein spürbarer Sprung, insbesondere angesichts der Vielzahl anderer laufender Preissteigerungen in der Gaming-Branche, sowohl bei Hardware als auch bei digitalen Angeboten.

Mehr Inhalte, aber zu welchem Preis?

Ultimate-Abonnenten bekommen jetzt Zugriff auf Fortnite Crew inklusive Battle Pass und 1.000 V-Bucks pro Monat, sowie die Ubisoft+ Classics Collection mit Klassikern wie Assassin’s Creed IV und Prince of Persia: The Lost Crown. Dazu kommen über 400 weitere Spiele, darunter kommende Highlights wie Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2.

Cloud-Gaming wird verbessert: kürzere Wartezeiten, höheres Streaming bis 1440p und offizielle Beendigung der Beta. Auch die Rewards-Programme für alle Stufen sorgen für zusätzlichen Wert, etwa durch Punkte für Käufe, Rabatte und Ingame-Vorteile.

Neue Abostufen, neue Wahlfreiheit

Microsoft teilt den Game Pass nun in drei Stufen auf:

Ultimate – 29,99 $/ 26,99 € Monat: Zugriff auf über 400 Spiele, 75+ Day-One-Titel pro Jahr, Fortnite Crew, Ubisoft+ Classics, erweitertes Cloud Gaming (bis 1440p), und Rewards mit bis zu $100 pro Jahr.

Zugriff auf über 400 Spiele, 75+ Day-One-Titel pro Jahr, Fortnite Crew, Ubisoft+ Classics, erweitertes Cloud Gaming (bis 1440p), und Rewards mit bis zu $100 pro Jahr. Premium – 14,99 $/ 12,99 € Monat: 200+ Spiele, PC- und Cloud-Zugriff, neue Xbox-Publisher-Titel innerhalb eines Jahres, Rewards bis $50/Jahr.

200+ Spiele, PC- und Cloud-Zugriff, neue Xbox-Publisher-Titel innerhalb eines Jahres, Rewards bis $50/Jahr. Essential – 9,99 $/ 8,99 € Monat: 50+ Spiele, Cloud Gaming, Multiplayer und Rewards bis $25/Jahr.

Die Umbenennung und Staffelung orientiert sich stark an anderen Abo-Modellen wie PlayStation Plus. Für Gelegenheitsspieler bleibt damit eine günstigere Einstiegsmöglichkeit bestehen, während Vielspieler und Konsolen-/PC-Kombi-Fans deutlich mehr zahlen müssen.

Kritischer Blick

Die Preissteigerung trifft zu einem Zeitpunkt, an dem bereits viele Kosten im Gaming-Bereich steigen. Für manche Spieler könnte die 50 % Erhöhung das Aus für den Ultimate-Tarif bedeuten, vor allem, wenn sie nicht alle Inhalte regelmäßig nutzen. Gleichzeitig zeigt Microsoft, wie wichtig ihnen der Game Pass als Herzstück der eigenen Strategie ist. Wer also alle Vorteile nutzen möchte, muss zahlen – viel zahlen.

Für die Community bleibt die entscheidende Frage: Überwiegt der zusätzliche Content die Kostensteigerung? Die Antwort hängt stark vom individuellen Spielverhalten ab. Fakt ist: Microsoft setzt klar auf ein Premium-Modell, und der Game Pass entwickelt sich damit weiter vom „günstigen All-in-One-Angebot“ hin zum ernstzunehmenden Investitionspaket für Vielspieler.

Die jüngste Preiserhöhung reiht sich damit in ein Muster ein, von dem Branchenexperten sagen, dass die Spieler jetzt so richtig gemolken werden und alles dem Profit dient.