Xbox Game Pass: Neue CEO Asha Sharma plant günstigere Abo-Modelle

Die neue Microsoft-Gaming-CEO Asha Sharma erwägt eine Umstrukturierung des Xbox Game Pass, um durch günstigere Einstiegshürden und potenzielle Werbefinanzierung eine breitere Zielgruppe zu erreichen.

Asha Sharma, die im Februar 2024 die Nachfolge von Phil Spencer antrat, plant laut einem Bericht von The Information, den Xbox Game Pass durch neue Preismodelle und günstigere Tiers für ein Massenpublikum attraktiver zu gestalten. Damit reagiert das Management auf die drastischen Preiserhöhungen vom Oktober 2025, bei denen der Preis für das Ultimate-Abo auf 30 USD pro Monat kletterte.

Kurskorrektur nach massiven Preiserhöhungen

Der strategische Fokus unter Sharma markiert eine deutliche Abkehr von der bisherigen Preispolitik. Aktuell ist der Zugang zum Xbox-Ökosystem kostspielig:

Game Pass Ultimate: 30 USD / Monat

30 USD / Monat PC Game Pass: 16,50 USD / Monat

16,50 USD / Monat Game Pass Premium: 15 USD / Monat

15 USD / Monat Game Pass Essential: 10 USD / Monat

Die Überlegung, „niedriger bepreiste Tiers“ einzuführen, ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Seit der 50-prozentigen Preissteigerung beim Ultimate-Abo im vergangenen Jahr stagnieren die Nutzerzahlen in Segmenten außerhalb der Core-Gamer. Sharma scheint hier das Modell großer Streaming-Anbieter wie Netflix zu adaptieren.

Werbefinanzierung und Bundle-Optionen mit Netflix

Ein konkreter Ansatz für ein günstigeres Modell ist die Integration von Werbung. Berichten zufolge experimentiert Microsoft mit dem Konzept, Spielzeit gegen das Anschauen von Werbespots zu gewähren – ein Modell, das im Mobile-Sektor Standard ist, im Konsolen-Bereich jedoch völlig neu wäre.

Zusätzlich verdichten sich die Hinweise auf eine Kooperation mit Netflix. Netflix-Co-CEO Greg Peters bestätigte, dass man mit Sharma bereits über mögliche Abonnement-Bundles zwischen Xbox und Netflix „Ideen hin- und hergeworfen“ habe. Ein solches Kombi-Paket könnte die Reichweite beider Dienste massiv erhöhen, sofern die Erlösbeteiligung für beide Tech-Giganten aufgeht.

Project Helix und Hardware-Wandel

Diese Neuausrichtung findet in einer kritischen Phase statt. Sharma beendete kurz nach ihrem Amtsantritt die „This Is An Xbox“-Kampagne, was auf eine Rückbesinnung auf klare Markenstrukturen hindeutet.

Besonders interessant ist dies im Hinblick auf die kommende Hardware-Generation rund um die Xbox Project Helix. Microsoft positioniert die Xbox Project Helix als dedizierte Premium-Konsole. Um eine solche High-End-Plattform im Markt zu etablieren, benötigt Microsoft ein attraktives Software-Äquivalent. Ein hochpreisiger Game Pass allein könnte potenzielle Käufer abschrecken; ein flexibleres, modulareres Abo-System hingegen könnte den nötigen Kaufanreiz für die neue Hardware liefern.