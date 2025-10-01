Xbox Game Pass: Preiserhöhung droht, aber mit weniger Auswahl – Gerücht

Seit Jahren gilt der Xbox Game Pass als einer der besten Deals in der Gaming-Welt. Für einen vergleichsweise kleinen Betrag gibt es Zugriff auf Hunderte Spiele, oft inklusive brandneuer Releases. Doch nun mehren sich die Hinweise, dass Microsoft eine spürbare Preiserhöhung beim Game Pass Ultimate plant, und das dürfte für viele Spieler ein Wendepunkt sein.

Game Pass Ultimate bald bei 25 Dollar?

Insider sprechen davon, dass der Preis in den USA auf rund 25 Dollar pro Monat steigen könnte. Das klingt auf den ersten Blick nach „nur ein paar Euro mehr“, summiert sich aber übers Jahr zu einem ordentlichen Betrag. Für deutsche Nutzer würde das Abo damit wohl die 20-Euro-Grenze überschreiten. Gerade wer den Game Pass als bequeme All-in-One-Lösung nutzt, hätte keine echte Alternative, außer ganz auf das Abo zu verzichten.

Die Botschaft ist klar: Microsoft scheint den Game Pass konsequent als Premium-Angebot zu positionieren, genauso wie die kommende Hardware. Wer alles will – Konsole, PC, Cloud – soll dafür auch mehr zahlen. Auf dem Papier klingt das nachvollziehbar, schließlich steigen die Kosten für Server, Studios und Spielelizenzen. Doch gleichzeitig bleibt die Frage: Wie weit kann Microsoft die Preisschraube drehen, ohne das Vertrauen der Community zu riskieren?

Und die Spieler?

Für Vielspieler mag das Abo auch mit Preiserhöhung attraktiv bleiben, immerhin landen Titel wie Starfield oder Hellblade II direkt zum Launch im Dienst. Gelegenheitsspieler jedoch könnten sich abwenden oder auf klassische Käufe zurückfallen. Denn so sehr Microsoft die Zukunft im Abo sieht: Am Ende entscheidet immer noch die Community, ob sich der neue Preis wirklich durchsetzen lässt.

Die mögliche Preiserhöhung beim Xbox Game Pass zeigt, wie sehr Microsoft den Dienst als Herzstück der eigenen Strategie betrachtet. Doch was für Redmond ein logischer Schritt ist, wirkt für viele Fans wie ein Angriff aufs Portemonnaie. Bleibt die Frage: Wird der Game Pass damit besser, oder einfach nur teurer?