Xbox Game Pass: Preisexplosion sorgt für Massenkündigungen und Website-Crash

Microsoft sorgt erneut für Aufsehen unter seinen Abonnenten. Das Unternehmen hat nicht nur die Preise für den Xbox Game Pass deutlich erhöht, sondern gleichzeitig auch die Struktur der Abos verändert. Nach Jahren, in denen der Service als günstiger Zugang zu hunderten Spielen galt, erleben viele Spieler nun einen deutlichen Bruch zwischen bisherigem Nutzen und neuer Kostenbelastung.

Vor allem das Premium-Angebot trifft den Nerv der Community. Wer bislang für rund 20 Dollar pro Monat unbegrenzten Zugriff auf die Xbox-Bibliothek inklusive Day-One-Releases erhalten hat, muss jetzt 29,99 Dollar zahlen, ein Sprung um 50 %. Dazu kommen zwei neue Stufen, die unterschiedliche Mengen an Spielen und Funktionen enthalten.

Die neue Aufteilung sieht folgendermaßen aus:

Basis-Abo für etwa 10 $/Monat: eingeschränkte Spieleauswahl, Online-Multiplayer, Cloud-Zugang

für etwa 10 $/Monat: eingeschränkte Spieleauswahl, Online-Multiplayer, Cloud-Zugang Mittel-Abo rund 15 $/Monat: größere Bibliothek, aber Day-One-Zugang zu neuen Xbox-Spielen entfällt

rund 15 $/Monat: größere Bibliothek, aber Day-One-Zugang zu neuen Xbox-Spielen entfällt Premium-Abo knapp 30 $/Monat: volle Bibliothek inklusive aktueller First-Party-Titel, Zusatzinhalte wie Ubisoft-Klassiker

„Ich kündige sofort“ – Community ruft zu Boykott auf

In Social-Media-Foren und auf Reddit häufen sich Meldungen von Abonnenten, die ihr Abo beenden. Viele kritisieren, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmt und sie künftig lieber einzelne Spiele kaufen würden, statt monatlich fast 30 $ für ein Paket zu zahlen.

Einige Nutzer fordern einen koordinierten Boykott, andere berichten, dass sie zunächst ihr aktuelles Abo auslaufen lassen und dann kündigen. Die Stimmung in der Community lässt sich als Mischung aus Frustration, Unglauben und Sarkasmus zusammenfassen – klassische Online-Reaktionen auf Preisüberraschungen.

Website-Crash nach Kündigungsansturm

Die Welle der Kündigungen hat offenbar die Microsoft-Server stark belastet. Nutzer berichten von Fehlermeldungen und langsamen Ladezeiten beim Ändern oder Beenden ihres Abos. Manche mussten verschiedene Browser ausprobieren, um erfolgreich ihre Änderungen durchzubekommen. Solche technischen Hürden verschärfen den Unmut zusätzlich, und geben den Unzufriedenen Stoff für Spott.

Der Game Pass war lange ein Aushängeschild für Microsofts Plattformstrategie: günstiger Zugriff auf zahlreiche Spiele, inklusive Day-One-Start für neue Titel. Mit der aktuellen Umstellung verschiebt sich das Verhältnis zwischen Preis und Nutzen stark zugunsten des Unternehmens. Spieler, die nur gelegentlich spielen oder den Preis vorher als fair empfanden, sehen sich nun vor die Wahl gestellt: mehr zahlen oder kündigen.

Für die Branche ist der Schritt ein Testfall: Akzeptieren Nutzer höhere Preise bei digitalen Abos, oder dreht sich die Community ab? Sony, Nintendo und andere Beobachter werden genau hinschauen, wie stark die Kundenreaktionen ausfallen.

Microsoft setzt auf seine First-Party-Spiele und den Wert von Zusatzangeboten, ähnlich PlayStation Plus. Ob das ausreicht, um die Abonnentenbasis zu halten, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.