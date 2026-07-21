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Xbox Game Pass Starter landet in Metas Horizon+ Abo

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Meta Horizon+ erhält die Xbox Game Pass Starter Edition mit 50+ Spielen und 10 Stunden Cloud Gaming. Alle Details zur neuen Microsoft-Kooperation.

Game Pass X Meta

Abonnenten von Meta Horizon+ erhalten ab sofort ohne Zusatzkosten Zugriff auf eine abgespeckte Starter-Edition des Xbox Game Pass. Microsoft nutzt damit fremde Ökosysteme, um die Reichweite seiner Abo-Sparte ohne eigene Hardware-Kosten zu vergrößern.

Das Angebot gilt ab sofort für alle berechtigten Horizon+-Abonnenten in unterstützten Regionen. Das Horizon+-Abonnement schlägt mit 7,99 US-Dollar im Monat oder 59,99 US-Dollar im Jahr zu Buche. Die enthaltene Game-Pass-Variante gewährt Zugriff auf eine Bibliothek von über 50 Spieletiteln.

Zum Paket gehören unter anderem Fallout 4, Fallout 76, Grounded, Overcooked 2, DayZ, Deep Rock Galactic und SnowRunner. Microsoft begrenzt das integrierte Cloud-Gaming dabei strikt auf zehn Stunden pro Monat. Mehr Spielzeit gibt es im Starter-Tarif nicht.

Software-Reichweite ersetzt Konsolen-Exklusivität

Der Schritt folgt einer bekannten Methodik. Bereits im Mai koppelte Microsoft die Starter-Edition an Discord Nitro. Das Ziel dieser Kooperationen besteht nicht im primären Gewinn durch die Starter-Stufe. Microsoft platziert Test-Häppchen auf fremden Plattformen, um Nutzer in die teureren Tarife Standard oder Ultimate zu konvertieren.

Für Meta liefert die Dreingabe ein Argument gegen die Abwanderung von VR-Nutzergruppen. Hardware-Verkäufe stagnieren, wenn die Nutzung nach wenigen Monaten einbricht. Flache Bildschirm-Spiele im virtuellen Raum sollen die Headsets im Alltag halten. Microsoft liefert den Content, Meta trägt das Hardware-Risiko. Reine Arbeitsteilung.

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Für bestehende Nutzer von Meta Horizon+ ist die Dreingabe ein netter Zusatzwert ohne Aufpreis. Der tatsächliche Nutzwert bleibt wegen des Limits von zehn Stunden Cloud-Gaming pro Monat jedoch überschaubar. Wer ernsthaft über den Quest-Screen spielen will, kommt an einem Upgrade auf Game Pass Ultimate nicht vorbei.

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SOURCES:Microsoft
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