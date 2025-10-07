Xbox Game Pass war viel zu günstig – Wertverlust und Vertrauensbruch

Der Game Pass galt lange als das vielleicht beste Angebot der Branche: Für einen vergleichsweise geringen Monatsbeitrag erhielten Spieler Zugriff auf Hunderte Titel, inklusive aller hauseigenen Microsoft-Releases ab dem ersten Tag. Dieser Gedanke, Spiele nicht mehr kaufen zu müssen, sondern einfach zu abonnieren, war revolutionär. Doch genau dieses Versprechen, das den Game Pass groß gemacht hat, steht jetzt auf der Kippe – und mit ihm das Vertrauen vieler langjähriger Fans.

Von der Revolution zur Restriktion

Laut einer aktuellen Einschätzung von Digital Foundry wird Microsoft künftig exklusive Day-One-Zugänge zu neuen Spielen nur noch im teuersten Game-Pass-Tarif anbieten. Für alle anderen Abonnenten heißt das: warten oder draufzahlen. Damit verabschiedet sich Microsoft faktisch von der eigenen „Value-for-Money“-Strategie, die einst den größten Unterschied zu PlayStation Plus oder EA Play ausmachte.

Die Reaktionen fallen entsprechend heftig aus. Auf Reddit und in den sozialen Medien explodieren Suchanfragen nach „Game Pass kündigen“, während sich der Ton in Foren deutlich verschärft. Viele sprechen offen von einem „Vertrauensbruch“. Schließlich war genau dieses Versprechen – alle Microsoft-Spiele ab Release, keine versteckten Kosten – der Kern des Deals. Jetzt wirkt es, als ziehe Microsoft die Reißleine, um das eigene Geschäftsmodell zu retten.

Analysten: „Zu günstig, zu früh, zu riskant“

Laut Branchenanalysten liegt das Problem tiefer. Der Game Pass sei von Anfang an zu günstig kalkuliert gewesen, um auf Dauer profitabel zu bleiben. „Microsoft hat den Wert von Spielen selbst entwertet“, sagt ein Analyst gegenüber Digital Foundry. „Wenn du ein Abo hast, in dem du alles bekommst, verliert das einzelne Spiel automatisch an Bedeutung.“

Hinzu kommt: Das Wachstum stagniert. Trotz großer Zugpferde wie Starfield oder Forza Motorsport konnte Microsoft die Zahl der Abonnenten zuletzt kaum steigern. Das Abo-Modell scheint an eine natürliche Grenze gestoßen zu sein, und viele Spieler haben bereits ausreichend Spiele, oder schlicht keine Zeit, um den Content zu konsumieren, den sie bezahlen.

Die Preiserhöhungen und Tariftrennungen seien daher weniger strategische Innovation, sondern vielmehr ein Eingeständnis, dass das ursprüngliche Modell nicht nachhaltig war. „Man kann nicht gleichzeitig Premium-Inhalte bieten und dauerhaft Billigpreise halten“, fasst es Digital Foundry zusammen.

Ein gefährliches Signal

Was bleibt, ist ein bitterer Nachgeschmack. Microsoft hat die Spieler über Jahre auf ein Versprechen eingeschworen, das nun unter finanziellen Zwängen zerbricht. Für viele ist das nicht einfach ein Tarif-Update, sondern ein Bruch des psychologischen Vertrags zwischen Marke und Community.

Wenn das Vertrauen einmal verloren geht, lässt es sich kaum zurückkaufen, egal, wie stark die nächsten Spiele sind. Der Game Pass war das Aushängeschild einer neuen Ära, ein Symbol für Zugänglichkeit und Konsumentenfreundlichkeit. Jetzt droht er, zum Sinnbild einer überhitzten Marktstrategie zu werden, die sich selbst überholt hat. Oder mit anderen Worten: Microsoft hat die goldene Kuh geschlachtet.

Und während die Analysten kühl von „Marktanpassung“ sprechen, klingt es in den Kommentarspalten deutlich emotionaler: „Erst holen sie uns mit grenzenlosem Zugriff, dann setzen sie die Grenze selbst.“ Ein Satz, der die Stimmung wohl besser trifft als jede Excel-Prognose.