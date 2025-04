Xbox Games Showcase 2025 und The Outer Worlds 2 Direct angekündigt, was macht Sony?

Konsolen-Fans können sich den 8. Juni 2025 rot im Kalender anstreichen – ein Tag, der euch weltweit in freudige Aufregung versetzen wird. Doch hinter all dem Glanz und Gloria stellt sich eine Frage, die immer lauter wird: Wo bleibt Sony? Während Xbox mit einer Doppelveranstaltung glänzt, hat Sony scheinbar das Interesse an großen Events wie diesen verloren.

Xbox feuert aus allen Rohren, während Sony sich versteckt

Der Xbox Games Showcase 2025 wird ein echtes Spektakel. Ab 19:00 Uhr deutscher Zeit dürfen wir uns auf einen Livestream freuen, der nicht nur die neuesten Spiele der Xbox-First-Party-Studios, sondern auch die Neuheiten aus der Third-Party-Schmiede zeigt. Viele Spiele davon werden auch für PS5 erscheinen. Und wenn das noch nicht genug wäre, geht’s direkt weiter mit der The Outer Worlds 2 Direct. Das bedeutet ein exklusiver Blick hinter die Kulissen von Obsidian Entertainment, das uns mit brandneuem Gameplay und Insider-Infos versorgt. Und das alles, ohne das Haus zu verlassen – ein Livestream, der uns mehrsprachig und sogar mit Gebärdensprache an die Hand nimmt.

Doch während Xbox mit solchen Events die Gaming-Welt in Atem hält, scheint Sony zunehmend den Anschluss zu verlieren. In den letzten Jahren haben sie sich immer mehr aus der Vorstellung großer Titel auf Events wie diesen zurückgezogen. Es ist fast, als ob Sony sich auf die Rolle des Beobachters zurückgezogen hat, während Microsoft in den Ring steigt und ein Feuerwerk an Ankündigungen zündet. Wenn wir uns die Reaktionen auf die letzten großen Xbox-Präsentationen anschauen, wird klar: Die Community erwartet viel von einem Unternehmen, das erkannt hat, wie wichtig es ist, im Dialog mit der eigenen Fangemeinde zu bleiben.

Was ist mit Sony?

Die PlayStation Showcases waren in den letzten Jahren alles andere als ein Spektakel. Stattdessen gibt es vermehrt unpersönliche Shows zu unsozialen Zeiten und das Gefühl, dass Sony lieber auf Nummer sicher geht, statt sich auf eine Bühne zu stellen und der Konkurrenz die Stirn zu bieten. Und das, obwohl die PlayStation 5 und ihre exklusiven Titel noch immer einen hohen Stellenwert im Gaming-Markt haben.

Ist es vielleicht die Angst, dass Xbox langsam den Markt aufrollt? Vielleicht hat Sony die Vorstellung, dass weniger mehr ist, und setzt auf Geheimhaltung und Überraschungseffekte. Aber in einer Zeit, in der Fans nach direkter Kommunikation und spektakulären Präsentationen verlangen, könnte diese Strategie genau der falsche Weg sein. Noch ist nichts verloren und vielleicht überraschen die Japaner doch noch mit einer spannenden Show.

Der 8. Juni 2025 wird jedenfalls ein Tag der Enthüllungen und Spannung. Xbox geht all-in und liefert einen Event, den sich niemand entgehen lassen sollte. Ob Sony jemals zurückkehrt, um mit gleicher Energie zu konkurrieren, bleibt abzuwarten. Aber in einer Welt, in der die Konkurrenz nie schläft, könnte das Zögern von Sony bald zu einem fatalen Fehler werden.