Xbox: Gamescom-Ankündigung laut Insider in Aussicht, aber kein Fallout oder TES 6

Microsoft plant für die kommende Gamescom eine bislang unangekündigte Spielankündigung, die laut Brancheninsider NateTheHate zwar nicht die erwarteten Blockbuster umfasst, aber dennoch Aufmerksamkeit erfordert.

Trotz der Spekulationen um „The Elder Scrolls 6“, einen möglichen StarCraft-Shooter oder Remaster-Projekte zu Fallout 3 und Fallout: New Vegas soll es sich um einen separaten Titel handeln, dessen Präsenz auf der Messe noch verifiziert wird.

Erwartungsmanagement bei Xbox

Die Gerüchteküche um Xbox-Ankündigungen läuft vor der Gamescom traditionell heiß. NateTheHate, eine Quelle mit durchwachsener Historie, grenzt das Spektrum des „neat“-betitelten Projekts ein. Er schließt explizit die bereits diskutierten Schwergewichte aus. Das bedeutet, Fans sollten ihre Hoffnungen auf „Wolfenstein 3“ oder offizielle Ankündigungen zu den Fallout-Neuauflagen dämpfen.

Ob Microsoft diese Projekte tatsächlich für eigene Showcases oder die Game Awards zurückhält, bleibt offen. Dass Fallout Day dieses Jahr ausfällt und Bethesda den Fokus auf 2027 legt, spricht für eine längere Vorlaufzeit. Ein Shadow-Drop, ähnlich wie bei Oblivion, ist bei Bethesda zwar in der Unternehmenshistorie verankert, aber derzeit reine Spekulation.

I've heard of a neat Xbox announcement that should be at Gamescom. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 15, 2026

Xbox hält seine Livestreams am 26. und 27. August um 16:00 Uhr deutscher Zeit ab. Ob sich das „neat“-Projekt dort zeigt, ist unklar. Der Insider prüft noch.

Es handelt sich um ein klassisches PR-Vorspiel. Ohne konkrete Fakten bleibt die Nachricht eine reine Marketing-Einstimmung auf die Livestreams. Für den Spieler heißt das: Erwarten Sie kein The Elder Scrolls 6. Erwarten Sie besser gar nichts.