Xbox gibt den Kampf um PlayStation-Spieler auf

Microsoft und Xbox haben ihre Strategie geändert. Während Xbox lange Zeit darauf abzielte, Spieler auf die eigene Plattform zu ziehen, geht es nun darum, Spiele dort anzubieten, wo die Spieler sind – auch auf der PS5. In einem Interview mit XboxEra sprach Phil Spencer offen über diesen Wandel und warum Xbox jetzt Spiele für Sonys Konsole veröffentlicht.

Von Exklusivität zur Reichweite

In der Vergangenheit verfolgte Microsoft eine aggressive Exklusivstrategie. Spencer selbst sagte während einer FTC-Anhörung 2023, dass jeder Kauf eines Xbox-Spiels im PlayStation Store dazu beiträgt, Sonys Ökosystem zu stärken – immerhin kassiert Sony 30 % jeder Transaktion. Doch jetzt sieht er das Ganze pragmatischer. Xbox verdient auf fremden Plattformen zwar weniger als auf der eigenen, aber 70 % Umsatzbeteiligung sind besser als gar kein Geschäft.

„Ich würde gerne das ganze Geld für alle Spiele verdienen, die wir jetzt ausliefern“, gibt Spencer zu. „Natürlich verdienen wir mehr auf unserer eigenen Plattform. Aber es gibt viele Spieler, die PlayStation oder Nintendo bevorzugen, sei es wegen ihrer Bibliothek, des Controllers oder der Exklusivtitel. Warum sollten wir sie ignorieren?“

Mehr Spiele, mehr Spieler, mehr Umsatz

Für Spencer ist klar: Der Versuch, PS5-Nutzer zum Wechsel auf Xbox zu bewegen, ist keine realistische Strategie mehr. Stattdessen setzt er darauf, die Xbox-Franchises auf so vielen Plattformen wie möglich bekannt zu machen.

„Ich versuche nicht mehr, sie alle auf Xbox zu verlagern. Wir sind alle so sehr in unsere Spiele investiert – also lassen wir einfach mehr Leute spielen“, erklärt Spencer. „Und ja, die 70 %, die wir auf anderen Plattformen verdienen, helfen uns dabei, großartige Portfolios aufzubauen.“

Diese Strategie zeigt sich auch in der Transparenz, die Xbox neuerdings pflegt. Während Nintendo und PlayStation in ihren Präsentationen oft nur die eigenen Plattform-Logos zeigen und erst später Multiplattform-Releases bestätigen, setzt Xbox auf Offenheit. Beim Developer Direct wurden PlayStation-Logos direkt gezeigt, statt sie zu verschleiern.

„Ich möchte den Leuten gegenüber einfach transparent sein“, so Spencer. „Wenn wir auf der Switch oder PlayStation erscheinen, dann sagen wir das auch. Die Leute sollen wissen, wo sie unsere Spiele bekommen können.“

Dies alles steht im Einklang für einen kompletten Neustart für Xbox, in der Hardware eine untergeordnete Rolle spielen wird.

Offene Plattformen, aber mit Fokus auf die eigene Hardware

Trotz der Öffnung für andere Plattformen bleibt Spencer dabei: Die Xbox ist und bleibt die beste Plattform für Xbox-Spiele. Dennoch erkennt er an, dass es Einschränkungen gibt. „Es gibt Dinge, die wir auf geschlossenen Plattformen wie der PlayStation nicht tun können, die auf offenen Plattformen oder in der Cloud möglich sind.“

Am Ende geht es für Spencer darum, Spiele zugänglicher zu machen – egal wo. „Vielleicht ist das nicht die Strategie, die alle anderen verfolgen, aber für mich stehen Spiele im Mittelpunkt. Und je mehr Leute spielen können, desto besser.“

Spannend bleibt die Frage, wie lange Sony diese Strategie durchhalten kann und wann der Markt auch die Japaner zum Umdenken zwingt. Branchenkenner gehen davon aus, dass auch auf PlayStation bald ein Umdenken einsetzen wird.