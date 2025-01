Xbox greift ab: Hyperkin Controller-Design wie aus dem PlayStation-Lager?

Im Rahmen der CES 2025 hat der Zubehörhersteller einen neuen Xbox-Controller vorgestellt, der verdächtig an den DualSense der PS5 erinnert. Der neue „Competitor“ ist ein kabelgebundener Controller, der speziell für präzises und langlebiges Gaming entwickelt wurde. Mit Hall-Effekt-Sticks, die gewöhnlichen Analogsticks in Sachen Genauigkeit und Haltbarkeit überlegen sind, sowie hochmodernen Triggern will Hyperkin offenbar keine halben Sachen machen.

