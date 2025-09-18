Xbox Handheld: Neues Vollbild-Feature schon jetzt durch Leak verfügbar

Microsoft plant offiziell den Start seines neuen Xbox-Vollbildmodus für kommende Handheld-Geräte wie die ROG Xbox Ally X erst im nächsten Monat. Doch wie so oft war die Community schneller: Windows-Enthusiasten haben einen Weg gefunden, die Funktion bereits jetzt auf Windows 11 zu aktivieren, ganz ohne neue Hardware.

Was steckt hinter dem Xbox-Handheld-Modus?

Das Update basiert auf der kommenden Windows-Version 25H2 und bringt einen Modus, der Handheld-PCs deutlich näher an eine „Konsolen-Erfahrung“ rückt. Anstatt den kompletten Windows-Desktop zu laden, startet das System direkt in die Xbox-App, inklusive Spielebibliotheken aus Microsoft Store, Steam oder Battle.net, wie The Verge meldet.

Der Clou: Der Explorer-Shell wird übersprungen, Hintergrundprozesse bleiben ausgeschaltet. Ergebnis: Rund 2 GB mehr freier Arbeitsspeicher, die allein fürs Gaming genutzt werden können. Für kompakte Geräte wie den ROG Ally oder MSI Claw ist das kein kleines Detail, sondern macht den Unterschied zwischen „läuft so lala“ und „läuft erstaunlich flüssig“.

Warum ist das wichtig?

Seit Jahren ringt Microsoft darum, Windows sowohl als PC-OS als auch als Gaming-Plattform zu positionieren. Mit dem Xbox-Handheld-Modus nähert man sich erstmals einem Hybrid: einer schlankeren Windows-Variante, die den Komfort einer Konsole bietet.

Klingt vertraut? Ja, Valve hat mit SteamOS und dem Steam Deck bereits gezeigt, dass ein fokussiertes Betriebssystem auf Handhelds funktioniert. Microsoft kontert nun mit der eigenen Lösung, und spart sich den Aufwand, ein komplett neues OS entwickeln zu müssen.

Was Spieler beachten sollten

Der frühe Zugang zum Modus erfordert jedoch Bastelarbeit: Wer die Release-Preview von Windows 11 installiert und tief in Registry sowie Velocity-Feature-Store eingreift, kann den Xbox-Modus bereits aktivieren. Das Ganze ist nichts für schwache Nerven: Instabilität, Rollbacks oder eine komplette Neuinstallation sind jederzeit möglich.

Praktisch bleibt die Möglichkeit, jederzeit zurück auf den Windows-Desktop zu wechseln, mit Maus oder Tastatur wohlgemerkt. Microsoft blendet dabei sogar eine freundliche Warnung ein, dass man besser nicht mit den kleinen Handheld-Buttons arbeiten sollte.

Offiziell wird der Modus wohl zusammen mit den ersten ROG Xbox Ally-Geräten ausgerollt. Ob Microsoft langfristig eine abgespeckte Windows-Variante speziell für Handhelds plant, ist offen. Der Schritt ist aber überfällig, denn der Markt für portable Gaming-PCs wächst rasant. Und anders als bei klassischen Konsolen muss Microsoft diesmal nicht erst eine neue Hardware verkaufen, sondern kann bestehende Geräte sofort aufwerten.