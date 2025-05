Xbox Handheld-Pläne auf Eis gelegt – doch keine Konkurrenz zur Switch 2 und Sony?

Es klang fast zu schön, um wahr zu sein: Ein offizielles Xbox-Handheld, vielleicht mit Game Pass-Unterstützung, tief integrierter Cloud-Technologie und der Power von Microsoft im Rücken. Doch ein neuer Bericht von Windows Central zerstreut diese Hoffnungen zumindest vorerst. Statt einer eigenen mobilen Konsole will Microsoft die Gaming-Performance von Windows 11 auf Drittanbieter-Geräten wie dem Asus ROG Ally X verbessern – und das hat Konsequenzen für die Gerüchteküche.

Phil Spencer, Xbox-Chef und Meister der vagen Andeutungen, hatte in der Vergangenheit mehrmals durchblicken lassen, dass ein Handheld denkbar sei. Nun scheint dieser Traum vertagt. Der Grund: Microsofts Ressourcen fließen aktuell in die Optimierung von Windows 11 als Gaming-Plattform – speziell auf tragbaren PCs. Im Zentrum dieser Strategie steht ein mysteriöses Gerät namens „Project Kennan“, das Asus als Xbox-Partner auf den Markt bringen soll. Ebenso soll die neue Xbox stark auf der Windows 11-Architektur basieren.

Project Kennan: Xbox-Feeling durch die Hintertür?

Obwohl Microsoft aktuell keine eigene Hardware bringt, heißt das nicht, dass Spieler leer ausgehen. Project Kennan, das angeblich noch 2025 erscheint, wird als Xbox-kompatibles Handheld gehandelt – zumindest softwareseitig. Die Hardware sei laut Windows Central nahezu final, aber auf der Softwareseite gäbe es noch viel zu tun. Windows 11 müsse so angepasst werden, dass Spiele auf dem Gerät intuitiv und performant laufen, ohne dass Spieler sich durch Desktop-Interfaces quälen müssen.

Asus hat bereits Erfahrung mit Geräten wie dem ROG Ally gesammelt und scheint der perfekte Partner für Microsofts Plan B zu sein: Kein Xbox-Handheld, aber eine „Xbox-nahe“ Erfahrung auf Windows-Basis. Die Nähe zu Xbox sei kein Zufall – immerhin soll Project Kennan direkt im Xbox-Ökosystem verankert sein. Cloud Gaming, Game Pass und Co. könnten hier zentraler Bestandteil werden.

Kein Rückzug – nur ein Umweg

Trotz des Strategiewechsels will Microsoft nicht komplett auf eigene Hardware verzichten. Langfristig bleibe man laut dem Bericht der Entwicklung eines echten Xbox-Handhelds verpflichtet. Nur eben nicht jetzt. Stattdessen konzentriert man sich auf die nächste Xbox-Konsole (angeblich für 2027) und die weitere Verbesserung der Cloud-Technologie. Eine überraschend gute Nachricht: Diese Neujustierung führt nicht zu Entlassungen – was klar zeigt, dass es sich um eine Prioritätenverschiebung und keinen Sparkurs handelt.

Fans müssen sich also in Geduld üben. Aber wer weiß – vielleicht erweist sich Project Kennan als mehr als nur ein Lückenfüller. Vielleicht ist es genau der Impuls, den Windows-Gaming auf mobilen Geräten braucht, um endlich das zu liefern, was viele sich von einem Xbox-Handheld erhofft haben: Mobilität ohne Kompromisse.