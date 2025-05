Xbox-Handheld „Project Kennan“ geleakt – Bilder, Specs und mehr

Durch einen Leak bei der US-FCC sind nun erste Fotos zweier spannender Geräte aufgetaucht: Der ASUS ROG Ally 2 und das mysteriöse „Project Kennan“, ein Xbox-inspirierter Handheld, der in Kooperation mit Microsoft entsteht. Was auf den ersten Blick wie ein weiterer Windows-Gaming-Handheld wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als potenzieller Meilenstein für das Xbox-Ökosystem – wenn auch vorerst mit Einschränkungen.

Der schwarze Handheld, den Videocardz geleakt hat, mit der unverkennbaren, wenn auch unlackierten Xbox-Taste könnte tatsächlich das lang spekulierte „Xbox-Notebook“ sein – nur eben im Handheld-Format. In der linken oberen Ecke prangt ein leicht erkennbares „X“, eingerahmt von einer markanten, ergonomisch überarbeiteten Gehäuseform. Dass das Gerät Xbox-Einflüsse hat, überrascht kaum: Schon frühere Insiderberichte deuteten auf eine stärkere Zusammenarbeit zwischen ASUS und Microsoft hin. Spannend dabei ist nicht nur das Design, sondern auch die dahinterliegende Strategie.

Xbox, aber nicht ganz Xbox

Denn so Xbox-nah Project Kennan auch aussieht – vollwertige Xbox-Konsolenspiele kann es (noch) nicht starten. Stattdessen greift es auf Windows 11 zurück, spielt Games über Xbox Play Anywhere, PC Game Pass, Steam und Epic. Ein echtes PC-Gaming-Multitalent also, das sich durch Xbox-Flair von der Konkurrenz abheben möchte. Die vollständige Konsolenintegration sei erst für 2027 geplant – dann allerdings mit einem nativen Xbox-Handheld von Microsoft selbst.

Die technischen Daten? Noch Mangelware. Doch erwartet wird mindestens das Leistungsniveau des ersten ROG Ally, kombiniert mit optimierter Akkulaufzeit – ein Muss, wenn man gegen Steam Deck, Lenovo Legion Go & Co. bestehen will. Auffällig: Microsoft könnte den Launch mit der Build-Konferenz am 19. Mai oder zur Computex am 20. Mai flankieren. Zwei getrennte Präsentationen – eine für Software, eine für Hardware – erscheinen wahrscheinlich.

Ist hier der Xbox-Handheld von Asus zu sehen

„Xbox PC“ statt Konsole: Eine neue Marke entsteht

Erwähnenswert ist auch das neue „Xbox PC“-Branding, das sich erstmals bei der Premiere von Gears of War: Reloaded zeigte. Project Kennan wäre das perfekte Erstgerät unter dieser Flagge. Ob sich Microsoft damit langfristig vom Konsolenmonopolismus verabschiedet und Windows-Handhelds als neue Plattform begreift?

Die durchgesickerten Bilder mögen staubig sein, doch sie werfen ein klares Licht auf Microsofts Pläne: Xbox geht mobil, aber vorsichtig. Project Kennan ist kein Game-Changer, noch nicht – aber ein deutliches Zeichen. Was bleibt, ist die Preisfrage: In Zeiten geopolitischer Spannungen und teurer Lieferketten wird das Gerät wohl kaum ein Schnäppchen. Doch wer weiß – vielleicht folgt bald ein echter Xbox-Handheld. Nur eben bitte ohne Staub.

Was haltet ihr vom Xbox-PC-Handheld? Lieber abwarten oder sofort zuschlagen, wenn es erscheint?