Xbox Handheld – Andere Quellen sprechen von einem baldigen Start

Microsoft will mit dem neuen Handheld eine Lücke im Markt füllen: Eine Plattform, die sowohl native Xbox-Spiele als auch PC-Titel in einer nahtlosen Umgebung vereint. Jason Ronald, Microsofts Vizepräsident für „Next Generation“, erklärte: „Wir haben die letzten 20 Jahre damit verbracht, ein Weltklasse-Betriebssystem zu entwickeln, das aber bisher an die Konsole gebunden ist.“

What do you think?