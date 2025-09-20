Xbox-Handhelds boomen: Lenovo Legion Go 2 und die Frage nach Microsofts Plan

Handhelds mit Xbox-Anbindung waren lange ein Randthema, jetzt scheinen sie mitten im Mainstream angekommen zu sein. Jüngstes Beispiel: die Lenovo Legion Go 2, die im Oktober erscheint und schon jetzt für Schlagzeilen sorgt. Laut Lenovo wurden die Vorbestellungen „substanziell übertroffen“. Übersetzt heißt das: Man war selbst überrascht, dass sich ein 1.099-Dollar-Handheld besser verkauft als erwartet.

Das Gerät selbst zielt klar auf das High-End-Segment: 8,8-Zoll-OLED-Display, 144Hz Bildwiederholrate, abnehmbare Controller und ein aktueller AMD-Ryzen-Prozessor. Wer mehr will, zahlt mehr – bis zu 1.479 Dollar für das Topmodell mit 32 GB RAM und 2 TB SSD. Damit spielt die Legion Go 2 preislich in einer Liga mit ausgewachsenen Gaming-Laptops.

Trotzdem ist das Interesse so hoch, dass Lenovo bereits Vorbestellungen stornieren musste. Begründung: Man wolle Kunden nicht wochenlang warten lassen. Ein seltener Fall von Konzern-Ehrlichkeit, der zeigt, wie schwer selbst Tech-Giganten die Nachfrage einschätzen können.

Xbox Ally: Microsofts stiller Handheld-Test

Parallel dazu startet im Oktober die ROG Xbox Ally von Asus, zusammen mit der stärkeren Ally X. Beide Handhelds sind die ersten Geräte mit der neuen „Xbox Full Screen Experience“ (FSE). Dieses Feature sorgt dafür, dass die Konsole direkt ins Xbox-Interface bootet, ohne den Umweg über das Windows-Desktop. Praktisch: Mehr Systemressourcen bleiben für die Spiele.

Lenovo hat schon angekündigt, dieselbe Oberfläche nachzureichen, allerdings erst im Frühjahr 2026. Damit wird klar, dass Microsoft seine Handheld-Strategie nicht über eigene Hardware testet, sondern über Partner. Asus und Lenovo liefern die Geräte, Microsoft liefert das Ökosystem.

Für Spieler ist das ein Gewinn: Wer Xbox-Titel unterwegs zocken will, muss sich nicht mehr auf Cloud-Streaming verlassen. Für Microsoft ist es ein Experiment ohne großes Risiko – wenn die Nachfrage anhält, kann man später immer noch über ein eigenes „Surface Xbox“ nachdenken.

Ein Markt im Umbruch

Die Entwicklung passt in ein größeres Bild: Während Nintendo mit Switch 2 weiter seine eigene Schiene fährt und Valve mit dem Steam Deck den PC-Handheld populär gemacht hat, wächst für Microsoft ein neuer Markt. Die Legion Go 2 zeigt, dass selbst teure Modelle Käufer finden, wenn die Features stimmen. Was die genauen Pläne von Sony in diesem Bereich sind, und ob ein potenzieller PlayStation Handheld folgt, ist derzeit nicht bestätigt.

Handhelds sind somit keine Randnotiz mehr, sondern ein ernstzunehmendes Segment, das Hersteller offenbar unterschätzt haben. Die Stornierungen bei Lenovo sind nur das sichtbare Symptom. Ob sich Xbox-Handhelds langfristig gegen etablierte Platzhirsche durchsetzen können, bleibt offen, aber die ersten Zahlen sprechen eine klare Sprache.

Wer heute ein Gerät wie die Legion Go 2 oder die ROG Xbox Ally will, braucht entweder Glück bei der Vorbestellung oder Geduld. Für Microsoft könnte das der beste Beweis sein, dass der Plan funktioniert: ohne eigenes Risiko, aber mit maximaler Wirkung.