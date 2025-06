Xbox hebt die Preise an – erstes 80 EUR Spiel ist da, dafür bleibt Gears of War überraschend günstig

Nach dem vollgepackten Xbox Games Showcase ist nun klar: Microsoft meint es ernst mit seiner neuen Preisstrategie. The Outer Worlds 2, eines der prominenten Spiele des Events, wird das erste Xbox-Game mit einem Standardpreis von 80 Euro. Das ist bemerkenswert – nicht nur, weil es ein symbolischer Schritt ist, sondern auch, weil das Spiel nicht zu den ganz großen Blockbuster-Franchises zählt. Überraschend günstig wird dafür ein anderer Titel.

Der neue Preisstandard beginnt mit The Outer Worlds 2

Wie der inzwischen freigeschalteten PlayStation Store-Seite zu entnehmen ist, wird The Outer Worlds 2 erstmals die neue Preisgrenze von 80 Euro erreichen – eine Schwelle, die bislang vor allem bei PlayStation-Spielen gängig war. Besonders überraschend: Ausgerechnet ein Rollenspiel mit eher kultigem Status, das weder die Reichweite eines Starfield noch den Mainstream-Appeal eines Halo hat, soll nun als Vorreiter dienen.

Microsoft hatte bereits vor einigen Monaten angekündigt, Preise für Spiele, Hardware und Zubehör anzupassen. Dennoch wirkt die Wahl von The Outer Worlds 2 als Startpunkt willkürlich – vielleicht aber auch genau so gewollt.

Game Pass bleibt Rückzugsort für Preis-Sensible

Wer den neuen Preis nicht zahlen will, bekommt immerhin eine Alternative: The Outer Worlds 2 erscheint zum Release direkt im Game Pass. Damit bleibt das Abo-Modell ein Rettungsanker für all jene, die nicht bereit sind, 80 Euro für jedes neue Spiel auf den Tisch zu legen.

Etwas überraschend fällt auch Gears of War: Reloaded aus dem Preisrahmen. Das Remaster kostet laut Microsoft nur 45 Euro – und liegt damit deutlich unter den 50 Euro, die Sony üblicherweise für vergleichbare Titel aufruft. Ein kleiner Fingerzeig, dass Preisgestaltung bei Xbox künftig differenzierter ausfallen könnte – oder schlicht ein Testlauf.

Microsofts Preisstrategie kommt nicht unerwartet, trifft aber einen ungewöhnlichen Startpunkt. Ob Spieler bereit sind, 80 Euro für The Outer Worlds 2 zu zahlen, wird sich zeigen – viele dürften wohl direkt zum Game Pass greifen. Und ob das Modell Schule macht, hängt letztlich davon ab, wie gut sich dieser Kompromiss zwischen Abo und Einzelpreis bewährt.

