Xbox Helix gegen PS6: Die Disc-Debatte lebt von einer Illusion

Der Reflex der Gaming-Community auf Gerüchte über ein Disc-Laufwerk in der nächsten Xbox-Generation offenbart ein erschreckendes Maß an Selbsttäuschung. Ein Plastikschacht im Gehäuse ist kein Bekenntnis zum physischen Besitz, sondern reine Bestandssicherung für ein sterbendes Ökosystem.

Die Wunschträume der Gaming-Foren

Die Sehnsucht nach einfachen Heldenarchiven blendet den Blick für das knallharte Business einfach aus. Aus der Behauptung, Microsoft habe für die kommende Hardware-Revision – intern als „Project Helix“ deklariert – ein optisches Laufwerk eingeplant, konstruiert die Community das Märchen der großen Kehrtwende.

Sony gilt als der böse Monopolist, der uns 2028 die Disc raubt, während Xbox plötzlich zum Schutzpatron der Sammler aufsteigt. Das ist Wunschdenken. Microsoft baut keine Laufwerke aus Nächstenliebe. Microsoft hat dieses Grab jahrelang selbst mit ausgehoben.

Das Unternehmen hat den Übergang zur rein digitalen Distribution aggressiver vorangetrieben als jeder andere Konsolenhersteller. Der Game Pass ist das eigentliche Produkt; die Konsole verkommt zur reinen Zugangs-Hardware. Wer in Redmond unterschreibt, unterschreibt den Mietvertrag für seine Software. Ein optisches Laufwerk auf einer Platine im Jahr 2028 ist kein Manifest für die Rettung der Disc. Es ist ein Adapter für die Vergangenheit.

Die eigentliche Ironie? Microsoft hat den Wert der Disc selbst über Jahre ausgehöhlt. Immer mehr Xbox-Spiele verkommen zur hübsch bedruckten Download-Aufforderung, während der Großteil der Daten erst aus dem Internet nachgeladen werden muss. Ausgerechnet dieses Unternehmen nun zum letzten Verteidiger physischer Spiele zu erklären, ist ungefähr so glaubwürdig, wie einen Abrissbagger zum Denkmalschützer des Jahres zu küren.

Der Plastikmüll als Lizenzschlüssel

Die physische Spielhülle im Ladenregal ist längst eine Farce. Wir kaufen seit Jahren keine Software mehr auf Disc, sondern eine gepresste Lizenzurkunde mit wenigen Gigabyte Daten und einem Pflichtdownload für den eigentlichen Rest des Spiels.

Publisher wie Electronic Arts, Ubisoft oder Take-Two kalkulieren centgenau. Die Logistik physischer Datenträger – Pressung, Transport, Lagerung, Retouren – frisst Margen, die im digitalen Direktvertrieb zu hundert Prozent in der eigenen Bilanz landen. Microsoft kann Konsolen mit Schacht bauen, so viel sie wollen. Wenn die Dritthersteller keine Scheiben mehr pressen, bleibt der Schacht leer. Die Entscheidung über das Ende der Disc fällt in den Finanzabteilungen der Publisher, nicht am Reißbrett der Hardware-Architekten.

Abwärtskompatibilität als reine Beruhigungspille

Der wahre Grund für ein eventuelles Laufwerk ist simpel: Es verhindert den sofortigen Kundenabfluss. Wer über beinahe zwei Jahrzehnte eine physische Sammlung von Xbox-Series- und Xbox-One-Titeln aufgebaut hat, wechselt nicht zu einem Konkurrenzsystem, solange er seine Plastikscheiben in die neue Kiste schieben kann.

Das ist schlicht Business, kein Zukunftsmodell. Es geht um die Vermeidung von Wechselwilligkeit. Das Laufwerk dient als Beruhigungspille für die Generation der Sammler, während man sie zeitgleich schleichend in das Abo-Modell umleitet.

Vielleicht ist genau das die größte Ironie der gesamten Debatte: Während Fans Microsoft bereits als letzten Hoffnungsträger der Disc feiern, verdient das Unternehmen sein Geld seit Jahren damit, dass möglichst niemand mehr eine Disc braucht. Die Rettung der Disc ist längst keine Strategie mehr – sie ist höchstens noch gutes Marketing.