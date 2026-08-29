Xbox Helix wird eine Geräte-Familie: Microsoft setzt auf bezahlbare Hardware

Microsoft bringt das unter dem Codenamen Xbox Project Helix entwickelte Nächste-Gen-System nicht als einzelne Konsole auf den Markt, sondern als mehrteilige Geräte-Familie. Das bestätigte Xbox-CEO Asha Sharma in einem BBC-Interview auf der Gamescom.

Bezahlbarkeit statt reiner Wettrüsten-Fokus

Analysten prognostizieren für klassische Next-Gen-Hardware Marktpreise von über 1.000 Dollar. Grund dafür ist die anhaltende Speicherkrise, die durch den extremen Bedarf an RAM und Speicherbausteinen in der KI-Branche getrieben wird. Diese Preismarke würde Prognosen zufolge zu einem Umsatzeinbruch von rund 40 Prozent im Vergleich zur aktuellen Konsolengeneration führen.

Microsoft reagiert auf dieses Szenario mit einer veränderten Hardware-Strategie. Sharma betonte, dass die Branche bei Effizienz und Bezahlbarkeit ansetzen muss. Das Ziel sei es, den Kunden mehr Wahlmöglichkeiten beim Kauf und der Nutzung der Hardware zu bieten.

Gleichzeitig verspricht das Unternehmen eine hohe Leistungsfähigkeit. Project Helix soll darauf ausgelegt sein, Konsolen- und PC-Titel auf derselben Plattform auszuführen. Details zu den konkreten Spezifikationen oder einzelnen Modellvarianten nannte die Xbox-Chefin nicht.

Konsequente Weiterführung der Multi-Hardware-Schiene

Eine Aufteilung auf verschiedene Preis- und Leistungsklassen ist für Microsoft kein Experiment. Schon beim Start der Xbox Series X und Series S setzte der Konzern auf zwei unterschiedlich starke Systeme. Der Schritt hin zu einer noch breiter gefächerten Geräte-Familie für Project Helix ist die logische Weiterentwicklung dieser Ausrichtung, um den extrem hohen Bauteilkosten der Speicherkrise auszuweichen.

Für die Spieler bedeutet diese Ankündigung die volle Performance inklusive PC-Kompatibilität auf dem heimischen Bildschirm, dem hohe Kosten gegenüberstehen. Gleichzeitig schafft Microsoft Ausweichmöglichkeiten für Spieler, die nicht bereit sind, vierstellige Beträge für ein einziges Hardware-Grid hinzulegen. Punkt.

Die Aufteilung in eine Geräte-Familie verhinderte effektiv das Abschrecken der Masse durch ein einziges 1.000-Dollar-Preisschild. Wer allerdings auf einen extremen Leistungssprung zum budgetfreundlichen Sparpreis hofft, ignoriert die realen Marktbedingungen bei den Speicherpreisen.