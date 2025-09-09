Xbox im Auto – Cloud Gaming zieht dank LG ins Cockpit ein

Manchmal dauert es, bis Visionen aus der Tech-Welt wirklich Fahrt aufnehmen. Microsoft hat das Thema „Gaming überall“ seit Jahren auf der Agenda, doch jetzt wird es konkret. Xbox Cloud Gaming zieht ins Auto ein. Gemeinsam mit LG bringt man den Xbox-Dienst auf ausgewählte Fahrzeuge mit Internetanbindung, ein Schritt, der Gaming unterwegs auf ein neues Level hebt.

Spielen, wo sonst Langeweile herrscht

Das Prinzip ist simpel: Wer ein Auto mit LGs webOS Automotive Content Platform (ACP) besitzt, bekommt direkten Zugriff auf die Xbox-App. Game Pass Ultimate vorausgesetzt, lassen sich dort hunderte Titel wie Forza Horizon 5, Gears of War: Reloaded oder bald The Outer Worlds 2 streamen. Alles läuft über den Datentarif des Fahrzeugs.

Damit wird das Auto zum Entertainment-Hub für Passagiere. Warten an der Ladesäule, lange Autobahnfahrten oder schlichtweg die Kinder auf der Rückbank beschäftigen – Szenarien gibt es genug, in denen Gaming unterwegs mehr Sinn macht als der x-te Streaming-Film. Gespielt wird natürlich nur von Beifahrern oder Fond-Passagieren. Die Fahrenden bleiben bei Lenkrad und Straße.

Flexibilität auch für bestehende Bibliotheken

Neben Game-Pass-Titeln können auch bereits gekaufte Spiele wie Bugsnax, Mafia: The Old Country oder Don’t Starve gestreamt werden. Praktisch für alle, die ihre Bibliothek nutzen wollen, ohne auf TV, PC oder Konsole angewiesen zu sein. Ein Bluetooth-Controller genügt, und schon läuft das Spiel auf dem Fahrzeug-Display.

Spannend ist der Vergleich zu Sony: Auf der CES 2025 präsentierte man zusammen mit Honda den Afeela 1, ein Elektroauto mit starker PlayStation-Integration. Auch hier wird Entertainment großgeschrieben, inklusive Gaming-Optionen. Während Sony das Ganze als Luxus-Elektroauto positioniert, setzt Microsoft mit LG auf breitere Verfügbarkeit über bestehende Fahrzeugplattformen. Zwei unterschiedliche Ansätze, ein gemeinsames Ziel: Gaming soll Teil moderner Mobilität werden.

Xbox will Gaming aus dem Wohnzimmer befreien. Die Kooperation mit LG ist ein sinnvoller Schritt, gerade weil Autos ohnehin zu rollenden Entertainment-Systemen werden. Ob das am Ende mehr ist als ein nettes Gimmick, hängt von der Umsetzung ab. Verfügbarkeit, Datentarife und die Stabilität der Streams werden entscheidend sein.

Im Idealfall macht Microsoft damit Wartezeiten erträglicher und Roadtrips kurzweiliger. Im schlechtesten Fall bleibt es ein Feature, das man nach der ersten Probefahrt nie wieder nutzt.