Xbox ist tot – Microsoft-CEO bestätigt das Ende der klassischen Konsole

Microsoft-CEO Satya Nadella hat nun endlich das gesagt, was Xbox-Fans seit Monaten spüren, aber nicht wahrhaben wollen. Die Ära der klassischen Xbox ist vorbei. Und zwar nicht, weil sie gescheitert wäre, sondern weil sie überflüssig geworden ist.

In einem aktuellen Interview, das bekannte Brancheninsider nun ausführlich teilen, sagte Nadella: „The biggest gaming business is the Windows business.“ Übersetzt: Das echte Gaming findet für Microsoft längst nicht mehr auf der Konsole statt, sondern auf Windows, also auf dem PC. Steam ist der Platzhirsch, Game Pass läuft dort, und Xbox? Sie ist jetzt nur noch ein Logo, kein Lebensgefühl mehr.

„Windows first“ – Nadellas wahres Gaming-Geschäft

Microsoft will „überall sein“ – auf jeder Plattform, jedem Gerät, in jedem Format. Das klingt nach Vision, ist aber vor allem eines: das Ende der exklusiven Xbox-Identität. Nadella spricht offen davon, dass die Xbox ursprünglich nur gebaut wurde, um „einen besseren PC“ zu erschaffen. Das ist kein Versehen, das ist ein Eingeständnis. Die Konsole war nie das Ziel, sie war ein Experiment. Und jetzt, wo dieses Experiment im Zeitalter von Cloud, Crossplay und Game Pass ausgereizt ist, kehrt Microsoft zu seinen Wurzeln zurück: Windows first.

Klar, Nadella sagt nicht direkt: „Wir stampfen Xbox ein.“ Das wäre PR-Selbstmord. Aber wer zwischen den Zeilen liest, erkennt, was hier wirklich passiert. Xbox ist nicht mehr der Mittelpunkt des Gaming-Geschäfts, sondern ein Nebenprodukt des Windows-Ökosystems. Der Fokus liegt auf dem, was Geld bringt: Publishing, Cloud, Game Pass, und künftig vielleicht Streaming-Apps auf Smart-TVs.

Die Xbox-Hardware? Nur noch optional. Ein „Performance-Tool“ für diejenigen, die noch einen Kasten unter dem Fernseher haben wollen. Nadella sagt sogar selbst: „The console has an experience that’s unparalleled.“ Klingt nett, aber das ist der Abschiedssatz eines Chefs, der längst weitergezogen ist.

Microsoft CEO Satya Nadella was just on TBPN and provided one of the longer answers about his views of the game business that I've seen

– Wants to put their games on everything, a la Office |

– Wants to revisit console/PC paradigm

– "best way to innovate is to have good margins" https://t.co/NB8cP7JPKk pic.twitter.com/DCwlp59crw — Stephen Totilo (@stephentotilo) October 28, 2025

Phil Spencer redet von Vision, Nadella von Exitstrategie

Und während Phil Spencer noch so tut, als sei alles Business as usual, denkt Nadella in ganz anderen Dimensionen: Xbox als Marke, nicht als Gerät. Microsoft als globaler Publisher, nicht als Konsolenhersteller. Gaming als Teil des Entertainment-Ökosystems, nicht mehr als eigene Welt.

Kurz gesagt: Xbox hat ihre Seele verkauft – für Reichweite.

Die „grüne Familie“, die jahrelang gegen PlayStation und Nintendo gekämpft hat, soll plötzlich glauben, dass es besser ist, wenn ihre Spiele auch auf PS5 erscheinen? Dass der nächste Halo-Launch auf mehreren Plattformen ein Fortschritt ist? Sorry, aber das ist kein Fortschritt, das ist die komplette Auflösung einer Identität.

Nadella nennt es Evolution. Für viele Xbox-Fans fühlt es sich an wie ein kalter Verrat.