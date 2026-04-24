Xbox kehrt zum klassischen Grün zurück: Rebranding markiert Neuanfang

Microsoft verpasst Xbox ein frisches Logo im traditionellen Neon-Grün und verabschiedet sich gleichzeitig vom Namen „Microsoft Gaming“. Dieser optische Rückbesinnung folgt auf eine neue Strategie, die stabilere Konsolen-Zyklen und Preissenkungen beim Game Pass in den Fokus rückt.

Das ikonische Xbox-Logo leuchtet ab sofort wieder im klassischen Grün, nachdem die Marke jahrelang auf ein schlichtes, fast schon steriles Weiß gesetzt hatte. Doch hinter dem neuen „Glossy-Look“ steckt mehr als nur Nostalgie: Die Führungsriege um Asha Sharma und Matt Booty läutet mit dem Slogan „We Are Xbox“ eine tiefgreifende Kurskorrektur ein. Man reagiert damit direkt auf die Frustration der Community über stagnierende Features und zu hohe Preise.

Die Rückkehr einer Identität

Der Wechsel zurück zur Farbe Grün ist ein symbolischer Akt. In den vergangenen Jahren wirkte die Marke Xbox unter dem Dach von „Microsoft Gaming“ oft eher wie eine Software-Sparte eines Tech-Giganten als wie eine Gaming-Plattform mit eigener Seele. Die Rückbenennung des gesamten Teams in „Xbox“ zeigt, dass man die eigene Heritage wieder als Stärke begreift.

Technisch gesehen ist das neue Logo eine Mischung aus dem modernen, plastischen Design der Xbox-360-Ära und der aggressiven Farbwahl des ersten Xbox-Handheld-Traums. Es wirkt greifbarer und weniger distanziert als das bisherige flache Design.

Fokus auf die Hardware-Basis

Interessanter als das Logo ist jedoch das begleitende Mission Statement. Xbox gibt offen zu, dass die PC-Präsenz aktuell nicht stark genug ist und Spieler durch fehlende Innovationen frustriert wurden. Um das Ruder rumzureißen, setzt man auf zwei Säulen:

Stabilisierung der aktuellen Generation: Die „Fundamentals“ für Spieler und Entwickler sollen verbessert werden, um die Series-Konsolen attraktiver zu machen. Project Helix: Die Bestätigung, dass die Arbeit an der Next-Gen-Hardware unter diesem Codenamen bereits intensiv voranschreitet.

Die wohl einschneidendste Änderung für unseren Geldbeutel ist die Preisanpassung des Game Pass. Dass der Preis für Ultimate von 26,99 EUR auf 22,99 EUR sinkt, ist ein seltener Move in einer Branche, die sonst nur den Weg nach oben kennt.

Der Haken: Die Streichung von Call of Duty aus dem Day-One-Lineup des Abos ist der Preis für diese Ersparnis. Hier zeigt sich die neue Sachlichkeit von Xbox: Man priorisiert nachhaltige Einnahmen und günstigere Einstiegshürden für die breite Masse gegenüber dem extrem teuren Versprechen, jeden Blockbuster zu verschenken.

Ist das Logo allein ein Grund zum Feiern? Nein. Aber die damit verbundene Einsicht, dass man sich von der Community entfernt hat, ist entscheidend. Die Preissenkung beim Game Pass ist ein echtes Argument für Spieler, während das Ende von „Microsoft Gaming“ als Name zeigt, dass Xbox wieder eine Gaming-Marke sein will und keine Tabellenkalkulation. Der Fokus auf „Project Helix“ lässt hoffen, dass man die Fehler der aktuellen Generation bei der nächsten Hardware vermeidet.

Was haltet ihr von dem Tauschgeschäft: Ein deutlich günstigerer Game Pass, dafür aber keine „Call of Duty“-Releases mehr direkt zum Launch im Abo?