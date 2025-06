Xbox kehrt zur Gamescom 2025 zurück – Sony bleibt erneut fern?

Im August steht mit der Gamescom 2025 das größte Gaming-Event Europas an. Microsoft hat bestätigt, dass Xbox wieder in Köln vertreten sein wird, während Sony – wie schon in den vergangenen Jahren – dem Event vermutlich fernbleibt. Bethesda gehört obligatorisch natürlich dazu. Was Xbox-Fans erwarten können und welche Titel womöglich vorgestellt werden, fassen wir hier zusammen.

Xbox Fan Fest und neue Spiele im Fokus

Nach der diesjährigen Xbox Summer Showcase richtet Microsoft den Blick nun auf die Gamescom, die vom 20. bis 24. August 2025 stattfindet. Bereits am ersten Tag, dem 20. August, kehrt das Xbox Fan Fest zurück. Das Fan Fest war letztes Jahr ein fester Bestandteil der Messe und sorgte mit drei Tagen voller Livestreams und Ankündigungen für Aufmerksamkeit.

Im letzten Jahr präsentierte Xbox eine Reihe spannender Titel, darunter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Age of Mythology: Retold und Avowed. Daneben wurden auch Indie- und Third-Party-Spiele wie Star Wars Outlaws vorgestellt. Für 2025 liegen schon einige konkrete Veröffentlichungsdaten vor, die möglicherweise im Rahmen der Gamescom oder kurz danach weiter vertieft werden.

Was steht an?

Für Ende August ist die Veröffentlichung von Gears of War: Reloaded angekündigt (26. August). Anfang September erscheint mit Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants ein weiterer potenzieller Gamescom-Hingucker (4. September). Im Herbst erwarten Fans zudem The Outer Worlds 2 (29. Oktober). Das mit Spannung erwartete Call of Duty: Black Ops 7 soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen, wahrscheinlich im November, wobei es noch keine offizielle Terminbestätigung gibt.

Interessant ist auch die mögliche Vorstellung von Ninja Gaiden 4 von Team Ninja. Da Xbox Game Studios als Publisher fungiert, wäre es denkbar, dass erste Details oder Gameplay-Material vor der geplanten Veröffentlichung am 21. Oktober gezeigt werden. Und dann wäre da noch Bethesda. Kommt endlich die Ankündigung von Starfield für PS5?

Microsoft zeigt sich bei der Gamescom wieder präsent und nutzt die Veranstaltung, um sowohl eigene Titel als auch Third-Party-Spiele zu bewerben. Sony bleibt seiner Linie treu und verzichtet sehr wahrscheinlich auch in diesem Jahr auf eine Teilnahme, was für deutsche Fans der PlayStation-Franchise abermals eine verpasste Gelegenheit bedeutet.

Ob Xbox 2025 mit großen Überraschungen aufwartet, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass Fans mit neuen Infos zu den angekündigten Titeln rechnen können.

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf die Gamescom und die angekündigten Spiele oder vermisst ihr Sonys Präsenz? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare!