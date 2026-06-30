Xbox-Krise: Kojimas OD überlebt, fünf Studios vor dem Aus

Hideo Kojima’s Cloud-Horrorspiel „OD“ wird trotz des umfassenden strategischen Umbaus der Xbox-Sparte weiterhin von Microsoft finanziert, während gleichzeitig mehrere interne Studios vor dem Aus stehen.

Der Kurswechsel von der aggressiven Studio-Akquise hin zu einer harten Rentabilitätsprüfung betrifft das gesamte Xbox-Ökosystem, verschont jedoch Prestigeprojekte mit hoher Strahlkraft. Während Microsoft gegenüber Bloomberg beteuert, das Gesamtbudget für Spiele-Content im Vergleich zum Vorjahr stabil zu halten, zeigt die Realität eine aggressive Umschichtung der Ressourcen.

Das bisher offenbar von Xbox finanzierte unangekündigte Fantasy-RPG von IO Interactive wurde komplett gestrichen, wie hier berichtet, was beim Entwickler bereits zu Entlassungen führte.

Kojima als Xbox-Prestigeobjekt

Kojimas Studio arbeitet trotz des Chefwechsels von Phil Spencer zu Asha Sharma unverändert an „OD“. Das Projekt basiert auf einer engen Integration von Microsofts Cloud-Infrastruktur und soll laut Kojima auf einem vollkommen neuen Spielsystem basieren, das traditionelle Publisher zuvor als unbrennbar ablehnten.

Das Festhalten an dem Deal zeigt, dass Microsoft das ambitionierte Projekt primär als technologisches Aushängeschild nutzt. Der Tod des Schauspielers Udo Kier im November hinterlässt im Produktionsprozess allerdings logistische Lücken, da zwar Scans, aber keine finalen Performance-Capture-Aufnahmen vorliegen.

Fünf interne Studios auf der Abschussliste

Der Begriff „Reset“ trifft die First-Party-Struktur von Xbox bis ins Mark. Berichten zufolge stehen derzeit fünf renommierte interne Studios auf der Kippe: Arkane Lyon (Marvel’s Blade), Double Fine (Psychonauts), Ninja Theory (Hellblade), Compulsion Games (South of Midnight) und Undead Labs (State of Decay 3).

Die Studioleitungen versuchen aktuell, die Schließung durch einen Management-Buyout oder den Verkauf an andere Publisher abzuwenden. Das ist das genaue Gegenteil der Expansionspolitik der letzten Jahre. Es ist eine Notbremsung. Microsoft bereinigt das Portfolio von risikoreichen Nischenprojekten, um die massiven Kosten der Activision-Blizzard-Übernahme zu kompensieren.

Für Spieler bedeutet dieser Umbau eine massive Verengung des Xbox-Line-ups. Microsoft verabschiedet sich vom Konzept, Vielfalt durch den massenhaften Zukauf von kreativen Studios zu erzwingen. Exklusive Prestige-Titel wie „OD“ bleiben erhalten, weil sie die Cloud-Plattform demonstrieren, doch die mittelgroßen First-Party-Produktionen sterben aus.

Wer auf abseitige Blockbuster abseits des Mainstreams gehofft hat, verliert mit dem potenziellen Wegfall von Arkane und Double Fine die wichtigsten Argumente für die Plattform.