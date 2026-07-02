Xbox-Krise: Obsidian steht womöglich vor der Schließung

Das RPG-Studio Obsidian Entertainment verhandelt derzeit mit der Xbox-Führung über eine drohende Schließung, nachdem die Verkaufszahlen von „The Outer Worlds 2“ und „Avowed“ hinter den internen Erwartungen zurückgeblieben sind.

Laut Berichten von The Game Business steht der Entwickler auf einer internen Streichliste für den umfassenden Xbox-Umbau in der kommenden Woche. Neben Obsidian kämpfen auch Compulsion Games, Ninja Theory, Double Fine und Undead Labs um ihre Existenz unter dem Microsoft-Dach.

Drohender Kahlschlag ab dem 6. Juli

Die Verhandlungen sind Teil einer umfassenden Sanierung des Xbox-Geschäfts durch die neue CEO Asha Sharma. Die Sparmaßnahmen beginnen voraussichtlich am kommenden Montag und umfassen neben erheblichen Entlassungen auch die Schließung, den Verkauf oder die Fusionierung von First-Party-Studios sowie den Stopp laufender Spieleprojekte. Auch die Zukunft von Arkane Studios hängt demnach am seidenen Faden, sollte sich kein externer Käufer finden.

Grund für den harten Kurs ist eine Neuausrichtung der Budgets. Sharma verordnet der Spielesparte eine agilere Start-up-Mentalität und will Ressourcen weg von Nischenprojekten und hin zu etablierten Blockbuster-Marken verschieben.

Update: Laut dem Brancheninsider Jason Schreier ist der Bericht von The Game Business unzutreffend:

Despite a report this morning, I can confirm that Obsidian is *not* in negotiations to avoid shutting down. Plenty of details are still up in the air surrounding the layoffs (picture will be clear on Monday) but Xbox is keeping Obsidian, according to people familiar with the situation. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-07-02T14:24:00.242Z

Die Quittung für schwache Verkaufszahlen

Obsidian-Chef Fergus Urquhart hatte bereits im Februar eingeräumt, dass das Studio die eigenen kommerziellen Ziele verfehlt hat. Zwar war der Koop-Titel „Grounded 2“ ein Erfolg, doch die beiden großen RPG-Hoffnungen The Outer Worlds 2 und Avowed spielten die Entwicklungskosten nicht im erhofften Maße ein. Die Konsequenz zeigt sich jetzt. Studio-Budgets und Entwicklungszeiten stehen bei Microsoft unter strikter Beobachtung.

Die Frustration innerhalb der First-Party-Teams ist hoch. Interne Quellen berichten, dass selbst ein massiver Übererfolg von Obsidian das aktuelle Defizit der Xbox-Sparte nicht hätte ausgleichen können. Der Grund liegt beim Misserfolg anderer Schwergewichte: Die jüngsten Einbrüche bei Umsatzbringern wie Call of Duty wiegen so schwer, dass die Erträge kleinerer Studios im Gesamtkonzern kaum ins Gewicht fallen. Die kleineren Teams baden nun die Fehler der globalen Marken aus.

Wenn selbst profilierte Studios wie Obsidian oder Double Fine zur Disposition stehen, verabschiedet sich Microsoft endgültig vom Versprechen der kreativen Vielfalt im Game Pass. Wer auf exklusive Vielfalt hofft, wird enttäuscht. Künftig zählen bei Xbox nur noch die ganz großen Marken.