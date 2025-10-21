Xbox kündigt nächste Preiserhöhung an, jetzt trifft es die Entwickler

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass auch Xbox-Entwickler künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Wie The Verge berichtet, steigt der Preis für das aktuelle Xbox Development Kit (XDK) von 1.500 auf 2.000 US-Dollar, ein Plus von rund 33 Prozent.

Nach den jüngsten Preiserhöhungen für die Xbox Series X und den Game Pass ist das der nächste Schritt in einer ganzen Reihe von Anpassungen, die sich inzwischen wie ein roter Faden durch Microsofts Gaming-Sparte ziehen.

Laut dem Schreiben an Entwickler begründet Microsoft den Schritt mit „makroökonomischen Entwicklungen“. Übersetzt heißt das: gestiegene Produktionskosten, höhere Zölle, vielleicht auch strategische Kalkulation. Offiziell bleibt der Konzern vage, inoffiziell dürfte aber vor allem der neue Importzoll auf China-Waren mit rund 30 Prozent eine große Rolle spielen.

Teure Hardware, teure Entwicklung

Für Studios, die ohnehin mit engen Budgets arbeiten, ist die Preiserhöhung alles andere als eine Randnotiz. Das Xbox Development Kit ist das zentrale Werkzeug, um Spiele auf der Xbox Series X|S zu testen und zu optimieren. Ein Anstieg um 500 Dollar klingt auf dem Papier nicht dramatisch, kann aber bei mehreren Geräten pro Studio schnell ins Geld gehen.

Besonders kleinere oder unabhängige Teams, die ohnehin mit den Devkit-Kontingenten kämpfen, könnten diese Preisrunde zu spüren bekommen. Dass die Anpassung „sofort in Kraft tritt“, wie Microsoft mitteilt, lässt zudem wenig Spielraum zur Vorbereitung.

Microsofts neue Preisstrategie: Zähne zusammenbeißen

Interessant ist vor allem das Muster: Innerhalb weniger Monate hat Microsoft Preise für Konsolen, Game Pass und nun auch Entwickler-Hardware erhöht, jeweils mit ähnlicher Begründung. Offiziell verweist man auf wirtschaftliche Zwänge, faktisch dürfte aber auch die eigene Gewinnmarge eine Rolle spielen.

Ob sich das langfristig auszahlt, ist fraglich. Während Sony und Nintendo derzeit keine vergleichbaren Schritte gehen, könnte Microsoft riskieren, das Verhältnis zu kleineren Studios zu belasten – also genau zu den Teams, die das Xbox-Ökosystem durch kreative Spiele lebendig halten.

Die Preiserhöhung für Xbox-Devkits ist kein Weltuntergang, aber ein weiteres Signal, dass Microsoft die Kosten zunehmend auf alle Beteiligten abwälzt – vom Spieler bis zum Entwickler. Wer in Zukunft auf Xbox entwickeln will, muss also nicht nur Know-how, sondern auch stärkere Nerven (und ein dickeres Portemonnaie) mitbringen.

Derweil laufen die Arbeiten an der Xbox der nächsten Generation, die Microsoft zuletzt mehrfach bestätigt hat.