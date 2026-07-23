Xbox mit 86 Prozent Plus: Zahlen-Ausschlag ohne Markt-Wende

Die Hardware-Verkäufe der Xbox Series X|S steigen im Juni 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 86 Prozent, während PS5 und Switch 2 deutlich nachgeben. Was wie ein Durchbruch aussieht, ist bei genauer Betrachtung der Daten ein rein statistischer Effekt.

Der Juni-Report von Circana

Der aktuelle Circana-Bericht von Marktanalyst Mat Piscatella verzeichnet für Microsofts Konsolensparte den stärksten Monat im bisherigen Jahr 2026. Die Verkäufe der Xbox Series X|S legten US-weit um 86 Prozent bei den Stückzahlen zu. Beim Umsatz verdoppelte sich das Ergebnis im Jahresvergleich sogar nahezu.

Gleichzeitig verzeichnet die Konkurrenz erhebliche Rückgänge: Die Nintendo Switch 2 liegt 78 Prozent unter den Zahlen ihres Launch-Monats Juni 2025. Sonys PS5 gibt im gleichen Zeitraum bei den Stückzahlen um 43 Prozent nach.

Trotz dieses Prozent-Sprungs verbleibt die Xbox-Hardware im Gesamtranking der verkauften Einheiten unverändert auf dem dritten Platz hinter der Nintendo Switch 2 und der PlayStation 5. Der US-Gesamtmarkt für Hardware brach im Juni im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 383 Millionen US-Dollar ein.

Xbox Series had a good June in the US. Units up 86% vs last June, avg price up as well. Highest US Xbox Series units this year. Last June, Xbox Series was seeing impact of the May price increase and the Switch 2 launch. So, big % growth on a smaller base last year. Still, good month for Xbox Series. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-07-22T13:10:36.123Z

Die Mechanik hinter dem prozentualen Anstieg

Statistische Ausschläge nach oben benötigen eine niedrige Basis. Der Juni 2025 war für Microsoft historisch schwach, bedingt durch den damaligen Verkaufsstart der Nintendo Switch 2 und spürbare Nachwehen eigener Preisanpassungen. Wer von einem Tiefstwert startet, erzeugt bereits mit moderaten Stückzahlen hohe Prozentwerte.

Zwei konkrete Faktoren haben das Juni-Ergebnis 2026 beeinflusst:

Angefügte Preiserhöhung: Die angekündigte Preisanhebung der Xbox Series X|S um bis zu 150 US-Dollar zum 1. August hat Käufe vorgezogen.

Die angekündigte Preisanhebung der Xbox Series X|S um bis zu 150 US-Dollar zum 1. August hat Käufe vorgezogen. Exklusiv-Software: Der Release von Forza Horizon 6 lieferte erstmals seit Längerem wieder ein rein plattformgebundenes Zugpferd im Juni.

Unter der Führung von Asha Sharma zeigt sich eine Fokussierung auf Kernmarken und die Ankündigung von Titeln wie „Gears of War: E-Day“. Die fundamentale Marktdynamik verändert das nicht.

Ein Anstieg um 86 Prozent liest sich in PR-Meldungen hervorragend. In der Praxis bedeutet er: Microsoft nutzt Vorzieheffekte vor der nächsten Preiserhöhung und profitiert von einer extrem schwachen Vorjahresbasis. Die Xbox Series X|S bleibt trotz dieses Ausschlag-Monats das drittplatzierte System am Markt. Ab August wird der höhere Verkaufspreis das Volumen bremsen.