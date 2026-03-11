Xbox Mode & neuer Controller: Microsofts Angriff auf der GDC

Microsoft stellt sich der Realität des Marktes und spricht auf der GDC über Zukunftspläne, Handheld-Gaming und einen neuen Controller, der verdächtig nach dem DualSense von Sony klingt. Nach zwei Jahrzehnten, in denen Fans vergeblich nach einer mobilen Xbox schrien, erklärt Jason Ronald auf der GDC 2026 das Ökosystem für bereit. Der Grund ist simpel: „Tremendous growth“.

Die Konkurrenz hat gezeigt, dass Spieler ihre Library mitnehmen wollen, und Microsoft liefert nun, allerdings eher als Parasit auf dem eigenen Betriebssystem Windows 11 statt mit einer autarken Konsole. Ein neuer Controller soll zudem in die immersiven Sphären vorstoßen.

Der Xbox Mode: Windows 11 lernt Controller-Logik

Das Herzstück der Strategie ist der „Xbox Mode“, der im April 2026 in ausgewählten Märkten für Windows 11 erscheint. Was bisher als UI-Experience auf Handhelds wie dem ROG Xbox Ally diente, wird jetzt tief in das Betriebssystem integriert. Der Modus ersetzt die Desktop-Oberfläche durch ein Vollbild-Interface, das Spieler direkt zu ihrem Content führt. Das Ziel: „Front and center“. Microsoft will das „Xbox-Feeling“ auf PCs und Laptops erzwingen, indem Windows-Altlasten im Hintergrund geparkt werden.

Technisch bedeutet das eine massive Effizienzsteigerung. Die Software priorisiert Spiele-Ressourcen und nutzt „Default Game Profiles“, die Microsoft ursprünglich für den ROG Xbox Ally entwickelt hat. Diese Profile regeln die Performance und den Energieverbrauch automatisch, um die Akkulaufzeit von Handhelds zu stabilisieren.

Mit „Advanced Shader Delivery“ greift Microsoft zudem ein Problem an, das PC-Spieler seit Jahren nervt: Shader-Kompilierung. Ronalds „North Star“ ist klar: Spieler sollen sofort ins Geschehen geworfen werden, statt Fortschrittsbalken beim Laden zuzusehen.

Controller-Innovation des DualSense auf Xbox

Auch bei der Hardware bahnt sich ein Ende des Stillstands an. Ohne einen konkreten Namen zu nennen, bestätigte Ronald, dass Microsoft massiv in neues Zubehör investiert. Der Vergleich zur Konkurrenz – vermutlich dem DualSense Controller der PlayStation 5 – ist unüberhörbar. Microsoft arbeitet an haptischen Innovationen, die über das bisherige Vibrationsniveau hinausgehen.

Der Kern dieser Hardware-Reise ist jedoch die Standardisierung. Ronald kritisiert, dass Spieler bei jedem Gerätewechsel ein neues Layout lernen müssen. Microsoft will diesen Bruch heilen und eine einheitliche Bedienung über Handhelds, Konsolen und PCs hinweg etablieren. Wer heute auf dem ROG Xbox Ally spielt, soll morgen am PC die exakt gleichen haptischen Reize und Steuerungsbefehle vorfinden. Es ist der Versuch, eine Hardware-Sprache zu sprechen, die keine Dialekte mehr kennt.

Was Microsoft mit der Xbox Project Helix vorhat, könnt ihr hier nachlesen.