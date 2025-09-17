Xbox Next: 15x Raytracing-Revolution auf der neuen Konsole?

Die nächste Xbox-Generation steht offenbar vor einem massiven Sprung in Sachen Grafikleistung. Ein bekannter Insider berichtet, dass die Konsole Ray Tracing bis zu 15-mal schneller als die PS5 bewältigen könnte. Aber was bedeutet das wirklich für Spieler und Entwickler, und wie viel davon ist realistisch umsetzbar?

Mehr als nur Pixel: Path Tracing auf der Xbox Next

Der Insider von Moore’s Law is Dead erklärt im aktuellen Video, dass Entwickler Engines künftig von Grund auf für Path Tracing optimieren könnten. Dabei wird Licht realistisch von der Kamera aus berechnet, nicht nur vom Licht selbst. Dadurch könnten viele bisher notwendige Optimierungen überflüssig werden: Ambient Occlusion, Shadow-Bakes oder einseitige Geometrien könnten wegfallen. Das Ergebnis wäre natürlichere Lichtverläufe, realistischere Schatten und eine sauberere Gesamtwirkung ohne zusätzliche Shader-Komplexität.

Kurz gesagt: Spiele könnten endlich so aussehen, wie die Entwickler sie sich vorstellen, ohne Kompromisse für alte Hardware.

Was Spieler laut Insider wirklich spüren werden

Trotz der beeindruckenden Zahlen bleibt eine zentrale Frage: Können Spiele diese Leistung auch nutzen? Besonders Multiplayer-Titel mit hohen Framerates bleiben anspruchsvoll für Path Tracing. Singleplayer-Erlebnisse, die visuelle Tiefe bieten, könnten dagegen massiv profitieren. Moore’s Law is Dead betont, dass Engines komplett neu ausgerichtet werden müssten, um die Hardware optimal zu nutzen. Spiele, die von Grund auf für Xbox Next entwickelt werden, könnten visuell deutlich über alles hinausgehen, was wir bisher auf Konsolen gesehen haben.

Ein weiterer Vorteil: Path Tracing könnte die Notwendigkeit reduzieren, Texturen künstlich mit Lichtinformationen zu füttern. Das spart Speicherplatz und vereinfacht Shader-Design. Spieler würden nicht nur optisch profitieren, sondern auch von stabileren Ladezeiten und effizienteren Engine-Prozessen.

Zwischen Hype und Realität

Natürlich handelt es sich aktuell um Leaker-Infos und Insider-Einschätzungen. Offizielle Specs fehlen, und wie die Leistung in finalen Spielen aussehen wird, bleibt offen. Aber laut der aktuellen Einschätzung könnte Xbox Next die Konsolengrafik auf ein Niveau heben, das bislang nur High-End-PCs vorbehalten war, sofern Entwickler die Möglichkeiten voll ausschöpfen.

Xbox Next hat das Potenzial, Ray Tracing auf Konsolen neu zu definieren, vorausgesetzt, Spiele werden wirklich für die Hardware von Grund auf entwickelt. Laut Moore’s Law is Dead könnten wir eine neue Ära visueller Qualität erleben. Gleiches gilt natürlich auch für die PS6, mit der Sony ebenfalls stark auf Raytracing setzen möchte.