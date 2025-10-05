Xbox Next: Insider behauptet, Microsoft habe Next-Gen-Konsolenpläne auf Eis gelegt

Microsoft steht angeblich an einem Wendepunkt, der das Xbox-Geschäft grundlegend verändern könnte. Laut neuen Insiderberichten soll die geplante Xbox Next, also Microsofts nächste Konsolengeneration, derzeit auf Eis liegen. Gleichzeitig ziehen sich offenbar immer mehr Händler aus dem Verkauf aktueller Xbox-Hardware zurück, ein deutliches Warnsignal.

Der bekannte Leaker SneakersSO, der schon in der Vergangenheit mit internen Infos zu Microsofts Strategiewechseln richtig lag, berichtet von einer unklaren Zukunft für Xbox-Hardware. Nach der jüngsten Entlassungswelle bei Microsoft habe es intern eine Kurskorrektur gegeben, die die Hardware-Roadmap des Unternehmens durcheinandergebracht habe.

Insider: „Kritische Schritte wurden nicht eingehalten“

Ursprünglich plante Microsoft laut SneakersSO, die Xbox Next im Jahr 2026 auf den Markt zu bringen. Doch nun sollen zentrale Entwicklungsschritte – etwa Designfreigaben, Produktionsvorbereitungen oder Marketingplanung – nicht wie üblich erfolgt sein. Das deutet darauf hin, dass Microsoft seine Konsolenstrategie überdenkt oder sogar komplett neu aufstellt.

„Viele Dinge, die bisher als sicher galten, sind plötzlich offen“, schreibt der Insider in den NeoGAF-Foren. Auch Tom Warren von The Verge hält SneakersSO für eine seriöse Quelle und bestätigte im XboxEra-Podcast: „Er weiß sehr genau, was intern bei Xbox passiert.“

Besonders brisant ist, dass der US-Händler Costco hat kürzlich den Verkauf von Xbox-Konsolen eingestellt – laut SneakersSO nur der Anfang. Weitere große Einzelhändler könnten folgen, was die Unsicherheit rund um Microsofts Hardwaregeschäft weiter verstärkt.

Fokus auf Cloud und Game Pass statt Konsole?

Wenn die Berichte stimmen, dürfte Microsofts Strategie klar in Richtung Service-Ökonomie gehen. Der Insider spricht von einer stärkeren Konzentration auf die profitabelsten Marken – Call of Duty, Minecraft, World of Warcraft, Candy Crush und Forza Horizon. Diese sollen künftig als Zugpferde für das Game Pass-Ökosystem und Cloud-Gaming dienen.

Die klassische Konsole könnte in diesem Szenario zur Nebensache werden. Statt einer neuen Hardware-Generation würde Microsoft den Zugang zu seinen Spielen und Diensten zunehmend plattformunabhängig gestalten, mit dem Game Pass als zentralem Zugangspunkt zu xCloud. Weitere Preiserhöhungen seien laut SneakersSO „nur eine Frage der Zeit“, die das gesamte System finanzieren.

Das wird auch in dem aktuellen Xbox Era Podcast thematisiert. Nach dem Stillstand beim Game Pass überdenkt das Unternehmen die bisherige Konsolenstrategie und will Xbox künftig als offene Plattform etablieren, die auf unterschiedlichster Hardware läuft – von Handhelds bis hin zu Laptops und PCs. Durch Partnerschaften mit Herstellern wie ASUS oder Lenovo könnten künftig auch Dritthersteller eigene Xbox-Geräte anbieten.

Gleichzeitig hat Microsoft offenbar einen langfristigen Deal mit AMD geschlossen, um die Xbox-Kompatibilität direkt auf Chip-Ebene zu verankern. Dadurch ließen sich Xbox-Spiele künftig auf nahezu jeder AMD-basierten Hardware ausführen, was die Notwendigkeit einer eigenen Konsole deutlich verringern würde.

Gleichzeitig wächst in der Branche der Eindruck, dass klassische Konsolengenerationen ihrem Ende entgegengehen. Statt klarer Systemwechsel setzt sich zunehmend das PC-Modell mit schrittweisen Hardware-Upgrades durch. Während Sony und Nintendo wohl noch am traditionellen Zyklus festhalten, werden die technischen Unterschiede zwischen neuen Geräten immer kleiner, bei gleichzeitig explodierenden Entwicklungskosten von teils über 300 Millionen US-Dollar pro Spiel. Damit wird es für Hersteller zunehmend schwieriger, Spielern den Kauf einer „neuen Generation“ überzeugend zu vermitteln.

Zwischen Strategiewechsel und Orientierungslosigkeit

Ob Microsoft wirklich komplett aus dem Konsolengeschäft aussteigt, ist unklar, und auch wenig wahrscheinlich. Doch die aktuelle Gemengelage zeigt, dass Xbox an einem Scheideweg steht. Der Fokus auf Cloud und Services ergibt wirtschaftlich Sinn, lässt aber die Hardwarefans im Regen stehen.

Die Marke Xbox ist längst mehr als nur eine Konsole, aber ohne klare Hardware-Vision verliert sie ihr Gesicht. Wenn Microsoft hier keine Linie findet, könnte „Xbox Next“ am Ende tatsächlich kein Gerät mehr sein, sondern nur noch ein Dienst im Abo-Menü.