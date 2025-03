Xbox Next: Launch laut Insider auf 2027 verschoben

Mit einem späteren Release im Jahr 2027 würde sich Microsoft zudem an den traditionellen Konsolenzyklen orientieren. Die Xbox Series X/S kam 2020 auf den Markt – sieben Jahre später wäre also ein logischer Zeitpunkt für einen Nachfolger. Gleichzeitig wäre der zeitnahe Launch zur PS6 sicherlich auch etwas, das die Entwickler begrüßen würden, um eine gewisse technische Parität zu wahren.

