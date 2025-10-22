Xbox Next – Microsoft bereitet Spieler auf 1.000-Dollar-Konsolen vor

Im neuen Mashable-Interview spricht Xbox-Präsidentin Sarah Bond über die Zukunft der Marke, und darüber, wie man Gaming „zugänglicher“ machen will. Das Wort klingt positiv, doch zwischen den Zeilen zeigt sich: Zugänglichkeit bedeutet für Microsoft nicht billig, sondern vielfältig.

Bereits bei der Aussage – „ein kuratiertes Premium-Erlebnis“ – sollten alle Alarmglocken schrillen. Auf die Frage nach steigenden Preisen bei Konsolen, Game Pass und Hardware reagierte Bond gelassen. Sie bestätigte, dass Xbox „Optionen für alle Spieler“ schaffen wolle, und verwies auf die zwei neuen Geräte: den ROG Xbox Ally X für Premium-Spieler und eine günstigere Variante für Einsteiger. „We have the Ally X for a premium experience for the most demanding player, and the regular Ally for more casual enthusiasts.“

Damit verschiebt Microsoft die eigene Strategie deutlich. Statt ein einheitliches Preissegment zu bedienen, will man künftig mehrstufige Hardwarewelten anbieten, ähnlich wie bei Smartphones oder PCs.

Premium statt Preis-Leistung

Der entscheidende Satz im Interview fällt fast beiläufig: Der neue Xbox-Handheld startete bei 1.000 Dollar. Bond umschifft das Thema, betont aber, dass Innovation nun einmal ihren Preis habe. Das passt zur vorherigen Aussage, dass die „Xbox Next“ eine „very premium, high-end experience“ werden soll.

Kombiniert man beide Aussagen, entsteht ein klareres Bild: Microsoft testet gerade, wie weit sich Spieler auf höhere Preise einlassen, und nutzt den Handheld als Vorreiter für das, was mit der nächsten Xbox kommen könnte.

Zugänglichkeit wird also nicht mehr über niedrige Kosten definiert, sondern über mehr Wahlmöglichkeiten. Wer das Beste will, zahlt mehr. Wer nur in die Xbox-Welt schnuppern möchte, greift zu Cloud, Game Pass oder älteren Modellen.

Zwischen Strategie und Realität

Natürlich bleibt die Frage: Wie weit kann Microsoft gehen, bevor die Marke Xbox ihr Preis-Leistungs-Image verliert? Ein 1.000-Dollar-Preis wäre für viele Konsolenspieler Neuland – für PC-Enthusiasten dagegen Alltag. Genau diese Lücke versucht Microsoft offenbar zu schließen.

Das Ziel scheint eine Xbox Next als Premiumplattform, flankiert von günstigeren Einstiegspunkten. Eine Art Apple-Modell für Gaming, von Cloud bis High-End-Hardware, alles aus einer Hand.

Microsoft bereitet leise, aber deutlich eine Zukunft vor, in der „Premium“ das neue Normal ist. Sarah Bond spricht von Auswahl, meint aber Segmentierung. Wenn die Xbox Next also tatsächlich vierstellig kostet, wäre das kein Bruch, sondern die logische Konsequenz dieser Strategie.

Spieler müssen sich wohl daran gewöhnen: Die nächste Generation wird stärker, smarter und teurer als je zuvor. Den Gegenentwurf dazu liefert Sony mit der PS6, die weiterhin auf ein geschlossenes Ökosystem setzen, dafür aber zum halben Preis.

Wie seht ihr das Ganze? Wäre eine 1000-Dollar-Xbox eine Option?