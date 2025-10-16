Featured

Xbox Next: Microsoft bestätigt offiziell Arbeiten an der nächsten Konsolengeneration

Microsoft bestätigt offiziell die Entwicklung der nächsten Xbox-Konsole. Xbox-Präsidentin Sarah Bond zeigt, dass die Arbeiten an der Next-Gen-Konsole laufen.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
Follow:
Keine Kommentare
Xbox Next Chip Magnus

Nach wochenlangen Gerüchten und einer unklaren Strategie bezüglich des Endes der Xbox Series X|S und der Xbox insgesamt hat Microsoft nun erstmals offiziell über die Arbeiten am Nachfolger gesprochen und damit das Interesse an eigener Hardware untermauert.

Xbox-Präsidentin Sarah Bond trat am Donnerstagmorgen in der US-Sendung Good Morning America auf, um den ROG Xbox Ally X vorzustellen. Gemeinsam mit Carl Ledbetter, dem Partner Head of Design bei Xbox, führte sie Moderatorin Becky Worley durch die Hardware-Labore des Unternehmens, und dabei fiel eine bemerkenswerte Aussage.

Während des Rundgangs erwähnte Bond beiläufig den Zweck des geheimen Microsoft-Gebäudes 87: „Das ist der Ort, an dem unser Team gerade das Design, die Prototypen und Tests für die nächste Xbox-Generation durchführt.“

Damit hat Microsoft erstmals offiziell bestätigt, dass eine neue Xbox-Konsole in Entwicklung ist, auch wenn konkrete Details weiterhin ausbleiben. Bislang bestand dieses Vorhaben oft aus vagen Absichtserklärungen.

Zwischen Gerüchten und Realität

In den vergangenen Monaten war viel spekuliert worden, ob die Xbox Series X|S die letzte stationäre Xbox bleiben könnte. Verschiedene Leaks und Analystenberichte widersprachen sich: Während einige von einer deutlich leistungsfähigeren Xbox der nächsten Generation ausgingen, mutmaßten andere, Microsoft werde sich künftig komplett auf den Game Pass und Cloud-Gaming konzentrieren.

More Read

Xbox
ID@Xbox Showcase mit IGN angekündigt – neue Indie-Highlights in Kürze
phil spencer
Phil Spencer verliert an Einfluss – Xbox Game Pass nicht mehr zu retten?
Ps6 Vs Xbox Next
Sony & AMD: Warum die PS6 schon jetzt der wahre RDNA-5-Benchmark ist

Die öffentliche Aussage von Sarah Bond bringt nun zumindest etwas Klarheit: Die Marke Xbox wird in Konsolenform weiterleben, auch wenn der genaue Zeitplan oder technische Spezifikationen noch offen sind. Bisherige Informationen hierzu basieren ausschließlich auf inoffiziellen Leaks.

Ein schwieriger Zeitpunkt für Microsoft

Der Zeitpunkt der Bestätigung ist kein Zufall. Microsoft steht derzeit unter Druck: Preiserhöhungen für Game Pass und Konsolen, Studio-Schließungen und enttäuschte Fans prägen das Bild der Marke. In einigen Regionen sollen Händler die Xbox sogar aus dem Sortiment genommen haben, da die Nachfrage zurückgegangen sei.

Mit der Aussicht auf eine „Xbox Next“ will Microsoft offenbar wieder Vertrauen schaffen, und zeigen, dass man langfristig im Konsolenmarkt bleibt.

TAGGED:
VIA:Comicbook
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x
Enable Notifications OK No thanks