Xbox Next: Microsoft bestätigt offiziell Arbeiten an der nächsten Konsolengeneration

Nach wochenlangen Gerüchten und einer unklaren Strategie bezüglich des Endes der Xbox Series X|S und der Xbox insgesamt hat Microsoft nun erstmals offiziell über die Arbeiten am Nachfolger gesprochen und damit das Interesse an eigener Hardware untermauert.

Xbox-Präsidentin Sarah Bond trat am Donnerstagmorgen in der US-Sendung Good Morning America auf, um den ROG Xbox Ally X vorzustellen. Gemeinsam mit Carl Ledbetter, dem Partner Head of Design bei Xbox, führte sie Moderatorin Becky Worley durch die Hardware-Labore des Unternehmens, und dabei fiel eine bemerkenswerte Aussage.

Während des Rundgangs erwähnte Bond beiläufig den Zweck des geheimen Microsoft-Gebäudes 87: „Das ist der Ort, an dem unser Team gerade das Design, die Prototypen und Tests für die nächste Xbox-Generation durchführt.“

Damit hat Microsoft erstmals offiziell bestätigt, dass eine neue Xbox-Konsole in Entwicklung ist, auch wenn konkrete Details weiterhin ausbleiben. Bislang bestand dieses Vorhaben oft aus vagen Absichtserklärungen.

Sarah Bond and Carl Ledbetter showed Good Morning America around the Xbox hardware labs to promote the Xbox Ally.



"This is where we're prototyping the next-generation of Xbox." pic.twitter.com/CxdMOXvuPG — Jez (@JezCorden) October 15, 2025

Zwischen Gerüchten und Realität

In den vergangenen Monaten war viel spekuliert worden, ob die Xbox Series X|S die letzte stationäre Xbox bleiben könnte. Verschiedene Leaks und Analystenberichte widersprachen sich: Während einige von einer deutlich leistungsfähigeren Xbox der nächsten Generation ausgingen, mutmaßten andere, Microsoft werde sich künftig komplett auf den Game Pass und Cloud-Gaming konzentrieren.

Die öffentliche Aussage von Sarah Bond bringt nun zumindest etwas Klarheit: Die Marke Xbox wird in Konsolenform weiterleben, auch wenn der genaue Zeitplan oder technische Spezifikationen noch offen sind. Bisherige Informationen hierzu basieren ausschließlich auf inoffiziellen Leaks.

Ein schwieriger Zeitpunkt für Microsoft

Der Zeitpunkt der Bestätigung ist kein Zufall. Microsoft steht derzeit unter Druck: Preiserhöhungen für Game Pass und Konsolen, Studio-Schließungen und enttäuschte Fans prägen das Bild der Marke. In einigen Regionen sollen Händler die Xbox sogar aus dem Sortiment genommen haben, da die Nachfrage zurückgegangen sei.

Mit der Aussicht auf eine „Xbox Next“ will Microsoft offenbar wieder Vertrauen schaffen, und zeigen, dass man langfristig im Konsolenmarkt bleibt.